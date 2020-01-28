Birkaç Gün Banyo Yapamadığınızda Bile Tazelenmiş Hissetmenizi Sağlayacak 10 Öneri

Zaman zaman her gün duş almaya vakit bulamayabiliriz ya da duş alabilecek bir ortamda bulunmuyor olabiliriz.

Yaz aylarında sıcaklık ve terleme dolayısıyla sık sık duş almak gerekir. Bu hem sağlık için hem de hijyen için önemlidir. Ancak kış aylarında hava soğukluğu nedeniyle duş almaya üşenebiliriz, tatildeyken duş almak için fırsat bulamayabiliriz ya da sular kesik olabilir. Böyle durumlarda ise özellikle hijyen takıntılılarının kendilerini her an duş almış gibi canlı ve tazelenmiş hissetmesini sağlayacak bazı tüyolar bulunuyor.

İşte birkaç gün banyo yapamasanız bile sürekli tazelenmiş hissetmenizi sağlayacak 10 öneri.

1. Vücut yağlarından faydalanın

Parfümlü bir vücut yağı kullanmak, parfüm sıkmaktan çok daha iyidir. Çünkü vücut yağı kokusu cildinizde daha uzun kalır. Ayrıca, vücut yağlarının kokusu daha doğaldır ve banyo yapmışsınız hissi verir. Vücut yağlarını gün boyu yenileyebilirsiniz.

2. Bebekler için üretilen ıslak mendilleri kullanın

Bebek mendilleri, kötü kokulardan sorumlu bakterileri ortadan kaldırabileceğinden, bir dereceye kadar temiz hissetmenizi sağlamak için iyi bir seçenektir. Özellikle pH değeri bakımından zengin olan mendilleri kullanırsanız, hem cildiniz için zararlı olmaz hem de kendinizi daha temiz hissedebilirsiniz.

3. Koltuk altı mumları ya da jellerini ihmal etmeyin



Deodarant kullanımı ozon tabakası için zararlı. Bu nedenle deodorant yerine koltuk altı mumları ya da jellerini kullanabilirsiniz. Deodorant her ne kadar koku bakımından daha yoğun olsa da, mumlar ya da jeller de daha temiz kokmanızı sağlar.

4. İç çamaşırınızı değiştirin

Gün içerisinde çok fazla koşturup terleyebiliriz, kışın bile bu değişmez. Bu nedenle iç çamaşırları değiştirmek hem sağlık hem de hijyen bakımından gereklidir. İç çamaşırınızı değiştirdiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz. İç çamaşırınızı değiştirmek terlemeden kaynaklanan kötü kokuyu en aza indirebilir.

5. Çoraplarınızı değiştirin

Ayaklarınız vücudunuzun en çok terleyen kısımlarından biridir. Tüm gün ayakkabının içerisinde duran ayaklar, bakterilerin üremesi için de uygun bir ortamdır. Bu da oldukça kötü bir kokuya neden olabilir. Çorapların düzenli olarak değiştirilmesi kötü kokuyu en aza indirecektir. Ayakkabılarınıza talk pudrası dökmek de iyi bir fikirdir.

6. Soğan, sarımsak ve baharatlı yiyeceklerden kaçının

Yediklerimiz, hem terleme oranımızı hem de ters kokumuzu etkiler. Çok fazla baharatlı, soğanlı ve sarımsaklı yiyecekler tüketmek hem ağzımızın kötü kokmasına neden olur hem de ter kokumuzu etkiler. Bu nedenle, bunun yerine sebze ve meyveler yemek daha iyidir.

7. Dar giysileri tercih etmeyin



Dar giysiler vücudunuzun terlemesine neden olur. Özellikle polyester ve naylon ağırlıklı kumaşlar, ter kokusunu çok daha belirgin bir hale getirebilir. Bol ve pamuklu kumaşlar, tere karşı sizi koruyacaktır.

8. Kuru şampuan kullanın



Kuru şampuan saçınızı canlandırır ve yağlı görünmesini engeller.. Saçınıza daha taze bir görünüm ve hoş bir koku verir. Duş alamadığınız durumlarda saçlarınızın daha hacimli görünmesi ve güzel kokması için kuru şampuanlardan faydalanabilirsiniz.

9. Saç bantları kurtarıcı olabilir



Kuru şampuanın bitmesi durumunda ise saçınızın yağlı görünmesini engellemek için kalın saç bantlarını kullanabilirsiniz. Saçlarınızı toplamak ve yağlı görünen kısma saç bandı takmak saçınızın kirli görünümünü ve kötü kokusunu engeller.

10. Cildinizi nemlendirin



Bol bol su içip, kokulu vücut kremlerini kullanmak da kendinizi daha canlı ve dinç hissettirir. Ayrıca güzel kokmanızı ve tazelenmiş görünmenizi de sağlar.