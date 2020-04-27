Taekwondocular ara vermeden çalışıyor

Ülkemizi saran Korona Virüz salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakaları nedeniyle birçok sporcu gibi Taekwondo sporcuları da antrenmanlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Federasyonun gerçekleştirdiği iki online yarışmanın büyük ilgi görmedsi ve çekişme içinde geçmesi nedeniyle sporcular da daha iyi performans sergileyebilmek için çalışmalarını artırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada 23 Nisan yarışmasından sonra üçüncü online yarışmanın 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde olacağı açıklandı.

Sporcular ise önlerinde bulunan süreyi evde antrenman yaparak değerlendiriyorlar.