Cimnastikte alkışlanacak işbirliği

KKTC Cimnastik Federasyonu, Özel Eğitim Vakfı ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi ile işbirliğine giderken, çocukların uzman eğitimciler eşliğinde Jimnastik Federasyonu salonunu kullanmaları ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaları kararlaştırıldı

Hızla çalışmalarına başlayan KKTC Cimnastik Federasyonu, özel gereksinimli çocukların da yer alacağı etkinlikler ve uluslararası müsabakalara katılmalarını da sağlamak amacıyla düğmeye bastı.

Federasyon, çocukların jimnastik sporunu geliştirmeleri ve ileriyi taşıyabilmeleri için bazı özel eğitim merkezleri ile işbirliği yapma konusunda uzlaşıya vardı. Bu bağlamda KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ile ALGIM Özel Eğitim Merkezi’ne geçtiğimiz günlerde ziyaretler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde, çocukların uzman eğitimciler eşliğinde Cimnastik Federasyonu salonunu kullanmaları ve uluslararası yarışmalara da hazırlanmaları kararlaştırıldı. Ayrıca Jimnastik Federasyonu tarafından 30 Temmuz’da YDÜ’de düzenlenmesi planlanan 1. Özgür Çocuk Jimnastik Şöleni’ne katılarak gösteri yapmaları konusunda anlaşma sağlandı.

Görsay: “Yapılan işbirliği, çocukların bireysel yetilerini daha üst düzeye çıkarabilecek”

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin ilk ziyareti, ÖZEV’e oldu.

Cimnastik Fedrasyonu yönetiminin yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren ÖZEV Başkanı Ersin Görsay, ülkemizde farklı gelişim gösteren çocuklarla ilgili 14 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve her yönünü düşündükleri bir proje yürüttüklerini söyledi. Görsay, “Gerçekten hem bir çocuğun hem de bir ailenin nelere ihtiyacı olduğunu fiilen yaşayan biriyim. Bu nedenle bunları çok önemsiyorum. Bizim çocuklarımızın özellikle akranları ile buluşacak ortamları yakalayabilmek için her zaman bir takım zeminleri yakalıyoruz. Bunlar gerek tiyatro gerek müzik gerek halk dansları gerekse spor olsun. Bizim için eşsiz bir zemin oluşturuyor. Bunun için 2014 yılında ÖZEV Spor Kulubünü kurmuştuk. Bu spor kulübünü kurmamızdaki esas hedef de akranlarıyla konuşacak ortamlar yakalamaktır.

Halen üçüncü sezondur Bocce Federasyonu içerisinde aktifiz. Judo ile ilgili eğitim söz konusu, 25- 30 yakın sporcumuz eğitim görüyor” dedi.

Jimnastik Federasyonu ile de neler yapılabileceğini konuşuyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Görsay, eğitim merkezinde jimnastik sporunun da beden eğitimi derslerinde hareket ve koordinasyon konusunda çocukların çalışmakta olduğunu belirtti.

Yapılacak olan işbirliği ile çocukların bireysel yetilerini daha üst düzeye çıkarabilecek bir organizasyon olacağını aktaran Görsay, “biz de ÖZEV olarak Federasyonun vereceği eğitmen ve salon desteği ile birlikte, çocuklarımızı geleceği hazırlamak için her türlü işbirliğine samimiyetle katılacağımızı ifade ediyorum” dedi. Görsay, Cimnastik Federasyonu’nun yeni yönetimiyle birlikte, jimnastik sporunun başarılı bir süreçle yol almasını temenni ederek, ÖZEV’in de bu yolda Federasyon ile birlikte yürüyecek bir yol olmasını diledi.

Sapsızoğlu: “Ne kadar çok çocuğa dokunursak…”

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise ÖZEV’e ile güzel bir işbirliği olacağına inandıklarını söyledi. Sapsızoğlu, “ federasyon olarak, özel gereksinimli çocukları jimnastik sporu içine nasıl dahil edilebileceğini, kendi akranlarıyla nasıl buluşturabilecekleri konusunda görüştük. Bu işe gönül veren kurum ve kuruluşlara ziyaret edip, onlarla görüşmek ve onları da jimnastik sporunun içine dahil etmek için karar aldık” dedi. “Ne kadar çok çocuğa dokunursak” düşüncesiyle her türlü girişimde bulunmaya amaç edindiklerini belirten Sapsızoğlu, çocuklarla işbirliği içerisinde, eğitmen ve salon desteği, yurt dışındaki yarışmaların faaliyet programlarına eklenebilirse bu yönde bir destek vermek amacıyla bu çocukların yanında olduklarını aktardı. Sapsızoğlu, “Yaptığınız iş çok değerli bir iş. Ayrı bir özveri gerektiren, meşaketli bir iş olan bu özel gereksinimli çocuklara yönelik yaptığınız işi yıllardır takip edip, çok başarılı buluyoruz.

Çocuklara verdiğiniz değer için ayrıca teşekkür ediyoruz” diyerek, bu işbirliğinin çocukları daha iyi taşıyacağına inandıklarını belirtti. Sapsızoğlu, ileriki günlerde daha iyi işlere ve organizasyonlara imza atarak birlikte olacaklarını ifade etti.