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Boks Federasyonu faaliyetlere başlıyor

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Boks Federasyonu faaliyetlere başlıyor
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Boks Federasyonu 2019 yılı faaliyetlerini kısa süre içerisinde başlatacak. Boks Federasyonu başkanı Yıltan Zabit, as başkan Hasan Karacalı ve MHK baş hakemi Serdar Özkan 2019 yılında yapılacak olan faaliyet ve organizasyonlar için bir araya gelerek, bir toplantı gerçekleştirdi. Boks Federasyonu çok yakın zamanda güzel ve eğlenceli bir organizasyon gerçekleştirecek.

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