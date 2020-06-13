Yaz Akşamlarınıza Lezzet Katacak 14 Sangria Tarifi

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi en güzel sangria tariflerini derledik. İşte bu sıcaklarda içinizi serinletecek çeşit çeşit sangria tarifi

Büyük bir özlemle beklediğimiz yaz ayları sonunda geldi çattı Bütün bir kış bu anları beklesek de bunaltıcı sıcaklar tüm enerjimizi çekip tüketiyor. Bunaltıcı sıcaklarla baş etmenin en güzel yoluysa elbette ki buz gibi içecekler. Renk renk yaz meyveleriyle hazırlayabileceğiniz sangrialar, her yaz olduğu gibi bu yaz da kurtarıcınız olacak .

Çeşit çeşit sangria tariflerini sizler için araştırdık ve derledik. Buluşmalardan partilere, yaz akşamlarınızı güzelleştirecek bu tariflere bayılacaksınız! İşte yaz aylarının vazgeçilmezi çeşit çeşit sangria tarifi…

1. Klasik sangria



Konu sangria tarifi olduğunda klasik sangriayı atlamak olmaz! 2 şişe 75 cl kırmızı şarabı, 20 cl votkayı, 1 litre portakal suyunu, 1 şişe gazozu, 1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyunu, 1 adet küp küp dilimlenmiş yeşil elmayı, 1 adet dilimlenmiş portakalı ve 5 adet dilimlenmiş kırmızı eriği geniş bir kasede karıştırın. 24 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

2. Şeftalili rosé sangria



1 şişe 75 cl rosé şarabı, yarım su bardağı mürver çiçeği likörünü, ¼ su bardağı brandy’i, 1 adet dilimlenmiş şeftaliyi ve ¾ su bardağı ahududuyu bir kasede karıştırın. 8 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

3. Rosé sangria



1 su bardağı küp küp doğranmış kavunu, 1 su bardağı küp küp doğranmış karpuzu, yarım su bardağı dilimlenmiş çileği, 2 adet dilimlenmiş portakalı bir kasenin içerisine alın. Üzerine 1 şişe 75 cl rosé şarap, ½ su bardağı brandy, ½ su bardağı Grand Marnier, 2 su bardağı gazozu ekleyin. En az 8 saat buzdolabında bekletin. Yarım portakalın kabuğunu rendeleyin ve 2 yemek kaşığı toz şekerle karıştırın. Dinlenen sangrialara hazırladığınız şekerli karışımı ilave ederek servis edin. Afiyet olsun!

4. Kivili, armutlu ve yeşil elmalı sangria



Farklı bir sangria tarifi arayanlara! 1 şişe 75 cl beyaz şarabı, ¾ su bardağı vanilyalı votkayı, 1.5 su bardağı kızılcık suyunu, 1 adet dilimlenmiş yeşil elmayı, 1 adet küp küp doğranmış armudu ve 3 adet küp küp doğranmış kiviyi bir kasede karıştırın. 8 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

5. Ananaslı sangria



Konu sangria tarifi olduğunda yaz aylarının vazgeçilmezi ananaslı sangria! 1 adet küp küp doğranmış ananası, 1 su bardağı dilimlenmiş çileği, 2 adet dilimlenmiş misket limonunu, 1 şişe 75 cl beyaz şarabı, 1 su bardağı ananas suyunu, 1 su bardağı gazozu, ½ su bardağı brandy’i ve bir avuç taze nane yaprağını geniş bir kasede karıştırın. 24 saat kadar buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!

6. Kırmızı sangria



Klasik sangria tarifi için farklı bir alternatif! 1 şişe 75 cl kırmızı şarabı, ¼ su bardağı brandy’i, ¼ su bardağı portakal likörünü, 2 adet dilimlenmiş şeftaliyi, ½ su bardağı dilimlenmiş çileği, 1 adet doğranmış limonu, 2 yemek kaşığı çileği ve 2 su bardağı gazozu bir kasede karıştırın. 5 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

7. Baharatlı sangria



Listemizdeki en farklı sangria tarifi! 1 adet 75 cl baharatlı kırmızı şarabı, ⅓ su bardağı brandy’i, ⅓ su bardağı triple sec’i, 1 adet dilimlenmiş misket limonunu, 1 adet dilimlenmiş limonu, 1 adet dilimlenmiş portakalı, 2 adet dilimlenmiş mürdüm eriğini, 1 adet dilimlenmiş jalapeno biberini, 1 çay kaşığı acı sosu ve 1 su bardağı sodayı bir kasede karıştırın. 24 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

8. Yaz sangriası



2 adet dilimlenmiş kayısıyı, 1 adet dilimlenmiş nektariyi, 1 adet dilimlenmiş şeftaliyi, 1 adet dilimlenmiş mürdüm eriğini, 1 adet 75 cl rosé şarabı, ¼ su bardağı şeftali likörünü ve ¼ su bardağı şekeri geniş bir kasede karıştırın. Üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırın, en az 8 saat dinlendirin. Dinlenen sangriaya 2 su bardağı gazoz ekleyin, nane yapraklarıyla servis edin. Afiyet olsun!

9. Kolay kırmızı meyveli sangria



1 şişe 75 cl rosé şarabı, 1 su bardağı dilimlenmiş çileği, ½ su bardağı ahududuyu, ½ su bardağı böğürtleni, ½ su bardağı yaban mersinini ve ¼ su bardağı toz şekeri bir kasede karıştırın. 1 saat kadar buzdolabında bekletin ve dilediğiniz kadar limonlu soda ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

10. Karpuzlu ve ahududulu sangria



1 su bardağı ahududuyu, 2 su bardağı küp küp kesilmiş karpuzu, ¼ su bardağı ahududu likörünü ve 2 adet 75 cl beyaz şarabı bir kasede karıştırın. 2 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

11. Ananaslı ve fesleğenli sangria



1 şişe 75 cl beyaz şarabı, ¼ şişe ananaslı romu, ½ su bardağı şeker şurubunu, 2 su bardağı küp küp doğranmış ananası, 1 adet dilimlenmiş misket limonunu ve ½ su bardağı fesleğen yaprağını bir kasede karıştırın. Üzerini streç filmle kapatın ve 24 saat kadar buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!

12. Apple cider sangria



1 şişe 75 cl beyaz şarabı, 2.5 su bardağı apple cider’ı, 1 su bardağı gazozu, ½ su bardağı zencefilli brandy’i, 3 adet dilimlenmiş elmayı ve 3 adet dilimlenmiş armutu bir kasede karıştırın. 2 saat kadar buzdolabında bekletin ve limon dilimleriyle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

13. Çilekli ve satsumalı şampanya sangria



6 adet dilimlenmiş satsumayı, 2 su bardağı dilimlenmiş çileği, 1 su bardağı ahududuyu, 1 şişe şampanyayı, ¼ su bardağı Grand Marnier’i, 1 su bardağı gazozu, ¼ su bardağı vişne likörünü ve ½ su bardağı taze nane yaprağını bir kasede karıştırın. 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!

14. Kavunlu ve salatalıklı sangria



Farklı bir sangria tarifi arayanlara kavunlu ve salatalıklı sangria! 1 şişe 75 cl beyaz şarabı, ¾ su bardağı cini, 2 yemek kaşığı toz şekeri, küp küp doğranmış yarım kavunu, 2 adet ince ince doğranmış salatalığı, ½ su bardağı nane yaprağını ve 1 su bardağı sodayı bir kasede karıştırın. En az 4 saat buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!