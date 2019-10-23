Rum yönetimi Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in, Türkiye’yi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikayet ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Mavroyannis, 11 Ekim’de Guterres’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Temmuz ve Ağustos aylarında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasını ihlal ettiğini” iddia etti.

Gazete, mektubun geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak dağıtıldığını kaydederken, mektupta Ercan Havalimanı’nın da Türk ticari uçakları tarafından “yasadışı şekilde kullanıldığının” ifade edildiğini belirtti.

Habere göre Mavroyannis, Türk tavrının kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini ve Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini devamlı surette ihlal ettiğini ileri sürdü.

Mavroyannis, Türkiye’nin, BM Haritasını, uluslararası hukuku ve kuralları ısrarlı bir şekilde ihlal etme politikasının, uluslararası barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğunu ve bölgesel istikrara olumsuz etki yaptığını iddia etti.

Mavroyannis ayrıca, Türkiye’nin bu tavrının, uluslararası sivil havacılık güvenliğini tehlikeye attığını, Güney Kıbrıs’taki hava dolaşımına zorluk çıkardığını ve barış sürecinin yürütülmesi için uygun bir ortam oluşturulmasına engel olduğunu öne sürdü.