“Akıncı, hayal kırıklığı yaşattı”

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Kıbrıs Türk liderliğinin, Doğu Akdeniz’deki durumdan faydalanmaya çalıştığını ve bu konuda hayal kırıklığı duyduğunu söyleyerek “Yıllar önce tanıdığım Akıncı, çözüm isteğinden vazgeçmezdi. Anlıyorum ki olgular değişti” dedi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs Türk siyasi liderliğinin, Doğu Akdeniz’de meydana gelen durumdan faydalanmaya çalışma yönteminden “hayal kırıklığı” duyduğunu açıkladı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i de Kıbrıs sorununda ilerlemeye siyasi irade sahibi olduğu konusunda ikna etmemekle suçladı.

Alithia’nın haberine göre Andros Kiprianu “yıllar önce tanıdığım Akıncı, Kıbrıs sorununu çözme isteğinden vazgeçmezdi. Anlıyorum ki olgular değişti” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin son üç raporunda da “iki liderin aynı şeye karar vermesi ve aynı hedefi olması gerektiğini,ardından, bu hedefi başarmak için izleyecekleri prosedüre birlikte karar vermeleri ve ilerlemek için siyasi iradeleri olduğu konusunda ikna etmeleri gerektiğini belirttiğini” hatırlatan Kiprianu, “bizim taraf ve Nikos Anastasiadis ikna etmiyor” dedi, şunları ekledi:

“Sayın Anastasiadis müzakerelerin yeniden başlama ön şartlarını yaratmak isteseydi gerilimi tırmandırmak yerine, düşürmek için perde gerisinde hareket ederdi. Kıbrıs sorunu çözümsüz oldukça doğal kaynaklarımızı değerlendirmede ciddi sorun yaşayacağımızı tek söyleyen biziz.”

“CEPHEDE YENİ BİR ŞEY YOK

Gazete “Cephede Yeni Bir Şey Yok” başlıklı haberinde ise BM genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın önceki gün Cumhurbaşkanı Akıncı ile önceki günkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 12 gün önce Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında söylediklerinden farklı bir şey söylemediğine dikkat çekti.

Gazete Spehar-Akıncı görüşmesi sürdüğü sırada açıklama yapan Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in, şu ana kadar müzakerelere yeniden başlama niyeti belirten tek tarafın Rum tarafı olduğunu, Türkiye’den gelen mesajın “diyaloğun yeniden başlamasına hazır olmadığı mesajı olduğunu” öne sürdüğünü yazdı.

Politis “Özersay, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar Arasında Muhtemel MEB Sınırlandırmasından Söz Ediyor” ve “Halen Hazırlık Aşamasında… Spehar Niyet Tartıyor, Ancak Topu Liderlere Atıyor…. Akıncı’dan Sonra Özersay’a Gitti” başlıklarını kullanırken, Haravgi haberi “’BM Genel Sekreteri Taraflar Hazır Olduğunda Hareket Edecek’ başlığıyla yansıttı.



