'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' isimli grubun ikinci eyleminin tarihi belirlendi

Sosyal medyada 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' ismi altında örgütlenerek, yolların kötü durumuna bağlı trafikte yaşanan sorunlara dikkat çeken topluluk, ikinci eylemini 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da yapıyor.

'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' ismiyle örgütlenen grubun sosyal medyadaki üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda ikinci eylemin en çok oyu kullanan bin 100 civarında oy kullananların istediği 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da yapılmasına karar verildi.

Grup yöneticisi Fikri Marasali tarafından gruptan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 17.00 itibari ile yapılacak ikinci mitingimizin hangi gün ve saat’te yapılmasını sizlerin tercihine sunduğumuz anketimiz sona ermiştir.❗

Netice aşağıdaki tabloda’da göreceğiniz üzere ankete katılan arkadaşlarımızın çoğunluk kararı ile #İkinci #eylemimizin yine geceleyin 27 Ocak #Pazartesi akşamı saat 18.30 yapılması kararlaştırılmış olup Eylemin yeri ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlünlerde sayfamız aracılığı ile sizlere bildirilecektir...

Katılımınız için teşekkür eder kazasız belasız sağlıklı günler dileriz."