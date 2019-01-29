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Yağış miktarları açıklandı

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Lefkoşa, 29 Ocak 19 (T.A.K): Meteoroloji Dairesi, dün ve gece KKTC’de bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Yağış miktarları açıklandı
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Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arası metrekareye, Tatlısu’da 10, Karaoğlanoğlu’nda 9, Koruçam’da 8, Beylerbeyi’nde 7, Alsancak ve Girne’de 5, Alayköy’de 4, Boğaz, Selvilitepe, Çayırova ve Taşkent’te 3, Kaleburnu, Esentepe ve Kantara’da 2, Akdeniz, Lefke, Doğancı, Alevkaya, Zafer Burnu, İskele, Gazimağusa, Kozanköy, Yenierenköy, Bostancı ve Çamlıbel’de 1 kilogram yağış düştü.

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