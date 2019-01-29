Yağış miktarları açıklandı

Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arası metrekareye, Tatlısu’da 10, Karaoğlanoğlu’nda 9, Koruçam’da 8, Beylerbeyi’nde 7, Alsancak ve Girne’de 5, Alayköy’de 4, Boğaz, Selvilitepe, Çayırova ve Taşkent’te 3, Kaleburnu, Esentepe ve Kantara’da 2, Akdeniz, Lefke, Doğancı, Alevkaya, Zafer Burnu, İskele, Gazimağusa, Kozanköy, Yenierenköy, Bostancı ve Çamlıbel’de 1 kilogram yağış düştü.
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