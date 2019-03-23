banner255
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
9 0
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
414 0
 
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
367 0
5 0
Beyaz dövme
Beyaz dövme
46 0
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
28 0
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
14 0
banner82

Tekli tarifede kalacak olanlar KIB-TEK’e başvurmalı

banner27

KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın, “Elektrikte en ucuz tarife olan 22.00-07.00 saatleri arasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma, su motoru kullanılırsa bir yıl içerisinde en az iki veya üç fatura bedava gelmiş olacak” dedi

banner262
Tekli tarifede kalacak olanlar KIB-TEK’e başvurmalı
banner267

BRT’de Birinci Boyut programına konuk olan KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın, 1 Nisan’dan itibaren konutları çoklu tarifeye geçireceklerini ancak tekli tarifenin uygulanmasını isteyen vatandaşın kuruma müracaatta bulunması gerektiğini söyledi. Dargın, “vatandaş, gündüz yaptığı tüketimlerini geceye kaydırırsa ciddi tasarruf elde edecek.

Biz bunu hesapladığımızda yüzde 35’e kadar tasarruf elde edilebilinecek. En ucuz tarife olan 22.00-07.00 saatleri arasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma, su motoru kullanılırsa bir yıl içerisinde en az iki veya üç fatura bedava gelmiş olacak. Bunu daha kolay anlatmak için vatandaşlara broşürler hazırlıyoruz ve hanelere dağıtacağız” dedi.

Dargın, çoklu tarife sisteminde kış tarifesinin 1 Nisan’da başlayıp Mayıs’ın 15’inde sonuçlanacağını yaz tarifesi uygulamasının da Mayıs’ın 16’sı ile Ekim’in 15’i arasında olacağını söyledi.

KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın, “Kış tarifesi 1 Nisan’da başlayıp Mayıs’ın 15’inde sonuçlanacak. Mayıs’ın 16’sı ile Ekim’in 15’i arasında da yaz tarifesi uygulanacak. Yaz tarifesinde tüketimin yüksek olduğu saatler 09.00 ile 17.00 saatleri arasındadır. Yazda 23.00’den sabah 09.00’a kadar en ucuz tarife uygulanacak” diye konuştu.

KIB-TEK’in mali yapısı ile ilgili de bilgi veren Dargın, “Şu anda KIB-TEK’in 200 Milyon TL bir borcu var. Bunun 120 Milyon TL’si Maliye’den alacağımız kısım, geriye kalıyor askerin, teşviklerin bize ödeneceği kısmı. Bu da Ekonomik protokol imzalandığında 45 Milyon TL aktarılmış olacak. Geriye kalıyor 30 Milyon TL borç dolara vurduğunuzda çerez parası gibi birşey.

Bu kadar büyük bir bütçesi olan kurumda çerez parasıdır yani kısacası hiç borcu yoktur KIB-TEK’in. Şuanda kurumun mali yapısında bir sıkıntı yoktur” dedi. Ahmet Dargın, çoklu tarife sistemi ile enerji kullanım alışkanlıklarını değiştiren, bunu başaran tüketicilerin de ödüllendirileceğini açıkladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.