Londra Yardım Melekleri örgütünün Başkanı Nurten Mehmet hayatını kaybetti.

Nurten Mehmet yaklaşık 3 yıldan beri Londra’da kanserle mücadele eden hastalara ve kanser derneklerine yönelik birçok aktivite ile maddi, manevi destek olan LYM, kuruluşunun 3. yılını 26 Ocak tarihinde kutlamaya hazırlanıyordu.

Londra Yardım Melekleri sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla Nurten Mehmet’in aramızdan ayrılışını ‘Değerli halkımız; “Londra Yardım Melekleri olarak Başkanımız , annemiz , ablamız Nurten Mehmet’i apansız kaybetmenin şokunda ve derin üzüntüsü içerisindeyiz.” sözleriyle duyurdu.