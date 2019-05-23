Karavezirler, Barış Kuvvetleri Komutanı'na Başpınar projesini anlattı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, dün, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyaretinde bulundu.

KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ziyaret sebebiyle Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e plaket takdim ederken, Karavezirler iseTümgeneral Yıldırım’a Değirmenlik’teki Başpınar’ı gösteren ahşap oyma takdim ederken, Yıldırım’a Başpınar ile ilgili projeleri ve peyzaj çalışmalarını anlattı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in makamında gerçekleşen ziyarette, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican da KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a eşlik etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölgedeki askerle işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.