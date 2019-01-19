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Karapaşaoğlu serbest

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GKK Yarıgatayı, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun 20 günlük hapis cezasını 3 güne düşürdü ve Karapaşaoğlu serbest bırakıldı

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Karapaşaoğlu serbest
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yarıgatayı, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun 20 günlük hapis cezasını 3 güne düşürdü. Karapaşaoğlu işlemlerin tamamlanmasının ardından dün serbest bırakıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komomutanlığı Yargıtay’ında yer alan istinaf davasının kararı, dün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yargıtay Başkanı Mehmet Türker tarafından okundu. 

Türker, askeri mahkemenin verdiği para cezasının fahiş olmadığını ve ödeme süresinin de yeterli olduğunu, bu karara yargıtayın müdahale edecek bir gerekçesinin olmadığını, ancak 20 günlük hapis kararının istinafta belirtilen savunmalar dikkate alındığında fahiş olduğunu belirtti ve sürenin 3 güne düşürülmesine karar verdiklerini söyledi. 

Türker, vicdani ret hakkının AHİM kararlarında yer alması ve Mecliste vicdani reddi benimseyen yasa çalışması yapılacak olması dikkate alınarak 20 günlük hapis cezasının fahiş olduğuna,  bu gerekçelerin hafifletici neden olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Aktivisti Murat Kanatlı, askeri yargıtayda vicdani retçiler için önemli bir karar verildiğini belirterek, "mutluyuz ama gerçek ortada duruyor yasa bir an önce yasallaşmalı. Umarım yasa tasarısı mecliste görüşülür ve yasalaşır. Bu süreçte mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür ederiz" dedi. 

Karapaşaoğlu'nun avukatı Öncel Polili de, Karapaşaoğlu'nun 3 gün özgürlüğünden mahrum edildiğini, ancak mücadele sonunda vicdani ret hakkının hafifletici sebep olarak uygulamaya girdiğini belirterek, "hak ve özgürlükler için önemli bir karar, artık görev mecliste" diye konuştu.

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