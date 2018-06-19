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İskele ve Güzelyurt bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

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İskele ve Güzelyurt bölgelerinde elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele’ye bağlı bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintiden 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinin etkileneceği kaydedildi.

Öte yandan yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arsında Güzelyurt’a bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, aşağı Cengizköy, Cengizköy kırsal kesim arsaları ile bölgedeki tesisler ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde olmak üzere yaklaşık 15’er dakikalık sürelerle; Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarının da elektrik enerjisi kesik olacak.

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