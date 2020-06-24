banner411
banner69
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
29 0
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
29 0
 
Esentepe'de renkli açılış
Esentepe'de renkli açılış
126 0
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
130 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
28 0
176 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
98 0
banner460

İş kayıpları yüzde 120’lere dayandı

banner27

Esnaf örgütlerinden oluşan Birleşik Eylem Komitesi, bu kez Mağusa’da eyleme gitti, “Hükümet Yüzünü Bize Dön” mesajı verdi

İş kayıpları yüzde 120’lere dayandı

 

 “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla yapılan eylemler , Girne ve Lefkoşa’nın ardından Gazimağusa’da da yapıldı.

Eylemde halka dağıtılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Salgının başlamasıyla alınan önlemler çerçevesinde işyerlerimiz kapatıldı. Çalışanlarımızla birlikte işsiz kaldık. Bu sürede yıllarca yapmış olduğumuz sosyal güvenlik yatırımlarının bir kısmından ödeme yapılmasını istedik. Gerekirse borçlanılmasını, olmazsa da elde avuçta ne varsa paylaşılmasını istedik.

Ne dediysek olmadı. Aramızda gıda paketlerine ihtiyaç duyanlar, aç kalanlar oldu. Aradan üç ay geçti. İş kayıpları yüzde 120’lere dayandı, işsizlik çığ gibi büyüyor. Sur içleri, çarşılar, meslek sektör grupları dışlandı, yalnız bırakıldı.

Üreten, emek veren, vergi ödeyenler yok sayıldı. Onlarsız ülke olabilirmiş gibi adları hiçbir yerde geçmedi. Kira, elektrik, sosyal güvenlik yatırımları, emlak, seyrüsefer borçları, borç taksitleri biriktikçe birikiyor.

Üç aydır yapmadığımız görüşme, çalmadığımız kapı kalmadı. Yüzümüze bakan olmadı. Şimdi birleşik eylemlilik zamanı. Şimdi kararlılık zamanı. Yaşamak, nefes almak için ne kadar gerekiyorsa o kadar eylem, o kadar kararlılık. Hükümet yüzünü bize dön.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.