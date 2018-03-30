Günsel için hazırlıklar tam gaz

KKTC, Türkiye’den iki sene önce yerli otomobilini satışa sunacak

Türkiye'de yerli otomobilin 2021 yılında satışa sunulması bekleniyor ama KKTC, YDÜ sayesinde “Günsel” marka yerli otomobilini Türkiye’den iki yıl önce satışa çıkarmaya hazırlanıyor

Türkiye yerli otomobil konusunda harekete geçti ancak yerli otomobil konusunda KKTC yıllar önce ilk adımı atmıştı.

2016 yılında lansmanı yapılan Günsel marka prototipten iki yıldır ses çıkmıyordu. Elektrikli olarak tasarlanan Günsel'i Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tasarladı. Günsel'i konunun iletişim sorumlusu ve üretim aşamasında çalışan Yalvaç Akgün'e sorduk. Akgün, aracın bu yıl çalışır hale geleceği ve seri üretim öncesi 36 adet tam donanımlı aracın testlere başlayacağını belirtti.

Akgün, “36 adet üreteceğimiz araç seri üretimden çıkacak şekli ile testlere başlayacak. Yani Günsel'i yollarda göreceğiz. Seri üretim öncesi detaylı taramaların ardından tedarikçilerin de tamamlanmasıyla artık hazır olacak” dedi. Günsel tam şarj ile 350 kilometre yol gidecek. Öte yandan temelleri atılan 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrika bu yıl hazır olacak.

MÜHENDİS ALIMI DEVAM EDİYOR

Henüz satış aşamasına gelinmediği için mavi yakalı çalışanlarının olmadığını aktaran Akgün, “Günsel projesi artık hazır yakın zamanda seri üretim fabrikamızın inşaatı bitmiş olacak. Birçok bölümde işe alımlara başladık. Tasarım Mühendisi, bilgisayar – yazılım mühendisi, makine, mekatronik ve otomotiv mühendisi arayışlarımız devam ediyor. Dileyenler başvuru yapabilir” diye konuştu. Seri üretime başlanacağı zaman ise mavi yakalı yani üretimde çalışacak işçi alımına da başlayacaklarını ifade etti.

GÜNSEL AİLESİ FİNANSE EDİYOR

1.87 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin bin işadamı listesinde olan Suat Günsel'in finanse ettiği yerli otomobil için 10 yıl önce ilk adım atıldı. Günsel Ailesi'nin sahibi olduğu ve KKTC'de yer alan Yakın Doğu Üniversitesi'nin çatısı altında temelleri atılan Günsel için bugüne kadar yapılan harcama konusunda ise bilgi verilmedi.

YERLİ OTO GÜNSEL İÇİN ARANAN ELEMANLAR

Tasarım Mühendisi

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi

Makine, Mekatronik, Otomotiv Mühendisi (Termal Yönetim Sistemi)

Model Tabanlı Yazılım Mühendisi

Makine, Malzeme, Üretim, Otomotiv Mühendisi (Genel Başvuru)

Elektrik-Elektronik Mühendisi

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