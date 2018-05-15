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Bağzıbağlı, sevenlerini yasa boğdu

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Belediye Emekçileri Sendikası'nda 26 yıldır hizmet veren Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen siması Laika Bağzıbağlı, uzun bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Bağzıbağlı bugün Lefkoşa İsmail safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip defnedildi

Bağzıbağlı, sevenlerini yasa boğdu
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Belediye Emekçileri Sendikası’nda (BES) 26 yıldır hizmet veren Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen siması Laika Bağzıbağlı, uzun bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Bağzıbağlı, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde dün akşam yaşama veda etti.

Evli ve 2 çocuk annesi olan, sevilen insan Bağzıbağlı’nın vefatı ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Lefkoşa’da defnedildi

Ülkemizin bilinen gümrükçülerinden Mehmet Bağzıbağlı'nın eşi olan Laika Bağzıbağlı, Lefkoşa  İsmail Safa Camisi’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından  Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Oldukça kalabalık bir katılımın olduğu cenaze törenine katılanlar arasında bazı milletvekilleri ile eski belediye başkanları da vardı. 

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