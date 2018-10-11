Ayluga Gölet’nde çevre temizliği yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nin (MAKAMER) iş birliğinde, bugün sabah saat 08:00-10:00 saatleri arasında “Ayluga Göleti Temizlik” etkinliği gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Ayluga Gölet’nin temizlenmesi ile konuşmasında, “Bu bölgenin Mağusa’nın nefes alacağı bir bölgedir. Burası için yıllardır projeler yapılmaktadır ancak geçen yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde baya yol katettiğimzi burdan söylemek istiyorum ama bu çevrenin atıl olması, çöplük halinde görülmesi bizi ve bu etkinliğe katılan insanları çok üzüyor. Şu konuyu da söylemek istiyorum biz temizliyoruz, bu hassasiyeti taşımayan insanlarda gelip burayı kirletiyor. Sonda da belediye işini yapmıyor oluyor, bizim görevimiz temizlemektir ama bir vatandaşlık görevi olarak da insanların çevreyi kirletmeme bilincine ulaşması lazım, umarım buraya bir dahaki gelişimizde çöpler azalır veya hiç olmaz” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal konuşmasında, “Çevre sorununun giderilmesi konusunda çalışmalar yetersiz kalıyor. 15 Eylül’de temizlik kampanya yaptık ama yeterli mi değil çevrenin genel temizliği hususunda gerek belediyeler, kaymakamlık, çevre dairesi, toplum örgütleri aslında biraraya gelip halkın bilinçlenmesi konusunda inanmaktayım” dedi.

Mağusa Çevre Koruma Dairesi Müdürüadına bölge sorumlusu Çağan Coşkuner yaptığı konuşmada ise,“ Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak 2 yıldan bu yana bu tür çevre etkinlikleri ile bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız insanları kirletmemeye alıştırmaktır” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Naciye Doratlı, “bugün yaptığımız etkinlikte bu kirliliğin bir kısmını gördük, bu etkinlikte sadece farkındalık yaratmak ve projemizin başladığını halka duyurmak içindir” İfadelerini kullandı.

“Ayluga Doğal Yaşam Parkı” projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesinin kapsamında gerçekleştirilen “Ayluga Göleti Temizlik” etkinliği bölgenin korunması, halk tarafından kullanılabilmesi ve tanıtılmasını amaçlandı.