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Zirvedekiler tam gaz

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K-PET Süper Ligde 18. hafta geride kalırken, lider Yenicami, takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, haftayı kayıpsız geçerek, yarışa devam ettiler

Zirvedekiler tam gaz
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K-PET Süper Ligde 18. hafta geride kalırken, lider Yenicami, takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, haftayı kayıpsız geçerek, yarışa devam ettiler

K-PET Süper Ligde düşme hattında Esentepe son sıraya gerilerken, Girne Halk Evi son sıradan bir basamak yukarıya çıktı. Play out hattında yer alan takımlar haftayı galibiyetsiz geçtiler

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı hat trick ile geçen John Ebuka, 20 golle önde giderken, 13 gole ulaşan Kasım ikinci sırada John’u takip ediyor

Haftanın Takımı: Yenicami

Yenicami yönetimsel sıkıntılara rağmen, iyi futbolla maçlarını kazanıp, liderliğini sürdürürken, Gençler Birliği’ni de 7 golle geçmeyi başardı

Haftanın Yıldızı: Yankı Aktül (Girne Halk Evi)

Girne Halk Evi’nin yıldızı kaptan Yankı Aktül, takımı adına hayati önem taşıyan Esentepe maçında sorumluluk üstlenerek, 2 gol, 1 asist üretip kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Merit Alsancak Yeşilova)

Toygar Davulcu, Merit Alsancak Yeşilova’nın başına çıktığı ikinci maçına da takımını iyi hazırlayarak, Kaymaklı deplasmanından takımının 3 puanla dönmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Keren Eran (Baf Ülkü Yurdu - Binatlı)

Keren Eran, Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan zorlu bölge derbisinde yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Okyanus (GHE)

Odibe (MTG)

Mustafa Salk (MAY)

John Ebuka (YAK)

Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Hasan Sadrazam (GHE)

Vakkas (MAY)

Aykut (Lefke)

Ahmet Sönmez (DTB)

Adil (MTG)

Fırat (Cihangir)

Yılmaz (Lefke)

Hascan (YAK)

Okafor (DTB)

Kasım (Lefke)

K-PET Süper Lig'de 18. haftada alınan sonuçlar

Girne Halk Evi - Esentepe     5-1

Lefke - Gençlik Gücü,,          3-0

K. Kaymaklı - MA Yeşilova 2-4

Mağusa T. G – Türk Ocağı    2-1

Doğan Türk B. – Gönyeli      2-1

Cihangir – Çetinkaya             2-1

YAK - Gençler Birliği           7-1

Baf Ü.Yurdu – Binatlı           3-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

18

13

3

2

51

22

29

42

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

18

13

2

3

44

22

22

41

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

18

13

0

5

39

18

21

39

4.

CİHANGİR GSK

18

10

3

5

37

32

5

33

5.

LEFKE TSK

18

9

4

5

33

25

8

31

6.

GÖNYELİ SK

18

9

2

7

29

24

5

29

7.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

18

9

2

7

33

34

-1

29

8.

ÇETİNKAYA TSK

18

8

4

6

25

24

1

28

9.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

18

8

3

7

34

24

10

27

10.

BAF ÜLKÜ YURDU

18

7

5

6

33

25

8

26

11.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

18

5

4

9

36

43

-7

19

12.

BİNATLI YSK

18

4

3

11

25

40

-15

15

13.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

18

3

5

10

19

45

-26

14

14.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

18

2

7

9

19

44

-25

13

15.

GİRNE HALK EVİ

18

3

2

13

23

35

-12

11

16.

ESENTEPE KKSK

18

3

1

14

17

40

-23

10

K-PET Süper Ligde 19. hafta programı şöyle:

22 Şubat Cuma, Saat 18:30

Türk Ocağı – Cihangir

23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30

Esentepe – Yenicami

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı

Binatlı – Mağusa T.G

Gençler Birliği – Doğan T.B

24 Şubat Pazar, Saat 14:30

Gönyeli – Baf Ü.Y

GG – Girne HE

Merit A. Yeşilova – Lefke

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