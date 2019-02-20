Zirvedekiler tam gaz

K-PET Süper Ligde 18. hafta geride kalırken, lider Yenicami, takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, haftayı kayıpsız geçerek, yarışa devam ettiler
K-PET Süper Ligde düşme hattında Esentepe son sıraya gerilerken, Girne Halk Evi son sıradan bir basamak yukarıya çıktı. Play out hattında yer alan takımlar haftayı galibiyetsiz geçtiler
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı hat trick ile geçen John Ebuka, 20 golle önde giderken, 13 gole ulaşan Kasım ikinci sırada John’u takip ediyor
Haftanın Takımı: Yenicami
Yenicami yönetimsel sıkıntılara rağmen, iyi futbolla maçlarını kazanıp, liderliğini sürdürürken, Gençler Birliği’ni de 7 golle geçmeyi başardı
Haftanın Yıldızı: Yankı Aktül (Girne Halk Evi)
Girne Halk Evi’nin yıldızı kaptan Yankı Aktül, takımı adına hayati önem taşıyan Esentepe maçında sorumluluk üstlenerek, 2 gol, 1 asist üretip kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Merit Alsancak Yeşilova)
Toygar Davulcu, Merit Alsancak Yeşilova’nın başına çıktığı ikinci maçına da takımını iyi hazırlayarak, Kaymaklı deplasmanından takımının 3 puanla dönmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Keren Eran (Baf Ülkü Yurdu - Binatlı)
Keren Eran, Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan zorlu bölge derbisinde yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi
Haftanın Kare Ası
Okyanus (GHE)
Odibe (MTG)
Mustafa Salk (MAY)
John Ebuka (YAK)
Haftanın On Biri
Cem (DTB)
Hasan Sadrazam (GHE)
Vakkas (MAY)
Aykut (Lefke)
Ahmet Sönmez (DTB)
Adil (MTG)
Fırat (Cihangir)
Yılmaz (Lefke)
Hascan (YAK)
Okafor (DTB)
Kasım (Lefke)
K-PET Süper Lig'de 18. haftada alınan sonuçlar
Girne Halk Evi - Esentepe 5-1
Lefke - Gençlik Gücü,, 3-0
K. Kaymaklı - MA Yeşilova 2-4
Mağusa T. G – Türk Ocağı 2-1
Doğan Türk B. – Gönyeli 2-1
Cihangir – Çetinkaya 2-1
YAK - Gençler Birliği 7-1
Baf Ü.Yurdu – Binatlı 3-3
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
18
|
13
|
3
|
2
|
51
|
22
|
29
|
42
|
2.
|
18
|
13
|
2
|
3
|
44
|
22
|
22
|
41
|
3.
|
18
|
13
|
0
|
5
|
39
|
18
|
21
|
39
|
4.
|
18
|
10
|
3
|
5
|
37
|
32
|
5
|
33
|
5.
|
18
|
9
|
4
|
5
|
33
|
25
|
8
|
31
|
6.
|
18
|
9
|
2
|
7
|
29
|
24
|
5
|
29
|
7.
|
18
|
9
|
2
|
7
|
33
|
34
|
-1
|
29
|
8.
|
18
|
8
|
4
|
6
|
25
|
24
|
1
|
28
|
9.
|
18
|
8
|
3
|
7
|
34
|
24
|
10
|
27
|
10.
|
18
|
7
|
5
|
6
|
33
|
25
|
8
|
26
|
11.
|
18
|
5
|
4
|
9
|
36
|
43
|
-7
|
19
|
12.
|
18
|
4
|
3
|
11
|
25
|
40
|
-15
|
15
|
13.
|
18
|
3
|
5
|
10
|
19
|
45
|
-26
|
14
|
14.
|
18
|
2
|
7
|
9
|
19
|
44
|
-25
|
13
|
15.
|
18
|
3
|
2
|
13
|
23
|
35
|
-12
|
11
|
16.
|
18
|
3
|
1
|
14
|
17
|
40
|
-23
|
10
K-PET Süper Ligde 19. hafta programı şöyle:
22 Şubat Cuma, Saat 18:30
Türk Ocağı – Cihangir
23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30
Esentepe – Yenicami
Çetinkaya – Küçük Kaymaklı
Binatlı – Mağusa T.G
Gençler Birliği – Doğan T.B
24 Şubat Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – Baf Ü.Y
GG – Girne HE
Merit A. Yeşilova – Lefke