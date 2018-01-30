Yenicami ve Çetinkaya kârlı başladı

K-PET Süper Lig’de ikinci devre ilk hafta karşılaşmaları sonrasında Yenicami en yakın takipçisi ile puan farkını ikiye çıkardı. Lider Yenicami'nin en yakın takipçisi Çetinkaya oldu

K-PET Süper Lig’de ikinci devre ilk hafta karşılaşmaları sonrasında Yenicami en yakın takipçisi ile puan farkını ikiye çıkardı. Lider Yenicami'nin en yakın takipçisi Çetinkaya oldu

Binatlı, Doğan Türk Birliği ve Küçük Kaymaklı'nın puan kayıpları, Yenicami ile Çetinkaya'nın işine yaradı

Ligde son iki sırada yer alan Ozanköy ile Yeni Boğaziçi maçlarını kaybederek, ligin dibinde kalmaya devam etti

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı birer golle tamamlayan John Ebuka (Yenicami) ile Uğur (K.Kaymaklı), 19'ar gole yükseldi

Haftanın Takımı: Merit Alsancak Yeşilova

Merit Alsancak Yeşilova, tarafsız sahada oynanan maçta güçlü rakibi Doğan Türk Birliği'ni mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Teknik Direktörü: Niyazi Göksun (Gençlik Gücü)

Niyazi Göksun sıkıntılı bir süreçten sonra ikinci devreye giren Gençlik Gücü’nü K.Kaymaklı derbisine iyi hazırlarken; yaptığı yerinde müdahalelerle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Yıldızı: Victor (Lefke)

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lefke, birebir rakibi Yeniboğaziçi ile deplasmanda oynadığı maçı net bir skorla kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırırken, takımın yeni transferi Victor attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Yenicami-MTG)

K-PET Süper Lig'de haftanın en zor maçlarından olan ve yoğun yağış altında oynanan Yenicami-MTG karşılaşmasında oldukça başarılı bir yönetim sergileyen Fehim Dayı, zor maçı kolaya çevirdi

Haftanın Kare Ası

Hasan (Alsancak Yeşilova)

Oladele (Yenicami)

Sercan (GAÜ Çetinkaya)

Uche Sunday (Yalova)

Haftanın On Biri

Ferhat (Gençlik Gücü)

Hüseyin Kayalılar (GAÜ Çetinkaya)

Agit (GG)

Salih (Cihangir)

Binya (Merit Alsancak Yeşilova)

Erdinç (GAÜ Çetinkaya)

Ertan (Cihangir)

Uche Samuel (Yalova)

Lua Lua (Merit Alsancak Yeşilova)

John Ebuka (Yenicami)

Ndue (GG)

Gol Krallığı:

John Ebuka (Yenicami): 19

Uğur (K.Kaymaklı): 19

Peter (Binatlı): 12

Hermann (GAÜ Çetinkaya): 12

Haftanın Sonuçları:

Yenicami –MTG 2 – 1

DTB - Merit Alsancak Yeşilova 0 – 2

Ozanköy-GAÜ Çetinkaya 0 – 4

Cihangir - TOL 2 – 1

Yeniboğaziçi-Lefke 0 - 2

Gençlik Gücü – K.Kaymaklı 2 - 1

Yalova - Gençlerbirliği 2 - 1

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu 1 - 1

17.Hafta Programı:

03/02/Cumartesi 14:30

TOL-Gençlik Gücü

K.Kaymaklı-DTB

Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy

Lefke-Binatlı

04/02/Pazar 14:30

MTG-Cihangir

BÜY-Yalova

Gençlerbirliği-Yenicami

GAÜ Çetinkaya-Yeniboğaziçi

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

