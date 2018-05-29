Sezon 22 Eylül’de başlayacak

KTFF yönetim kurulu, 2018 - 2019 Sezonu'nun Süper Lig ve 1. Lig'in başlangıcının 22 - 23 Eylül 2018 olarak kararlaştırıldığı önemli kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, yaptığı toplantı sonrasında birçok önemli karar imza attı.

Süper Kupa, 15 Eylül’de

2018 - 2019 Sezonu'nun Süper Lig ve 1. Lig'in başlangıcının 22 - 23 Eylül 2018 olarak belirlendiği kararlar şöyle:

2018 - 2019 Sezonu'nun Süper Lig ve 1. Lig'in başlangıcının 22 - 23 Eylül 2018 tarihi olarak belirlenmesine ve yine 15 Eylül 2018 Cumartesi günü KTFF Süper Kupa'nın oynatılacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nun 30 Haziran 2018, Cumartesi günü saat 10:30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Mesarya Spor Kulübü'nün dilekçesi incelenirken, dilekçelerinde kendilerinin ifade ettiği gibi, polise yapılan şikayetin, polis tarafından ortaya çıkarılacak sonuca göre değerlendirilmesine karar verildi.

K-Pet Süper Lig Play-out 2. ve 3. Hafta maçları ile, BTM 2.Ligi 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Grupların, 5., ve 6. hafta maçları ile; KKTCELL Kadınlar Ligi A ve B Gruplarının 5. ve 6. hafta maçlarının tescil edildi.

U-21 Bölgesel Ligi kaldırıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, 2018 - 2019 Sezonu'ndan itibaren mevcut olan U-21 Bölgesel Ligi'nin yapısının değiştirdi.

U-21 Süper Lig yapısına tekrardan dönülerek 1. Lig takımlarının katılabileceği U-21 1. Lig oluşturulacak.

Yabancı futbolcusu sayısı, şimdilik değişmedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, KKTC Futbol Kulüpler Birliği'nin yazısı değerlendiririrken, içinde bulunduğumuz sezonda yapılan futbolcu sözleşmeleri göz önüne alındığında, 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nda Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 3 yabancı futbolcu bulundurmalarına ve KKTC Futbol Kulüpler Birliği'nin talebinin ileriki günlerde tekrardan istişare edilmek suretiyle çıkacak kararın 2018 - 2019 Sezonunda uygulanmasına karar verildi.