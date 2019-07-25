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MHK’dan yeni uygulama

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) genç hakemleri motive etmek adına yeni uygulamaya giderken Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturdu

MHK’dan yeni uygulama
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) genç hakemleri motive etmek adına yeni uygulamaya giderken Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturdu. Yeni uygulamaya göre Süper Lig maçlarında, Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakemler ağırlıkla görev alacaklar. Bu klasmandaki hakemler Süper Lig ve Birinci Lig maçlarında düdük çalacaklar.

A Klasmanda görev yapacak hakemler Birinci Lig maçlarında ve BTM Birinci Lig maçlarında görev alacaklar. Bu hakemler arasından özellikle genç hakemler, sezon sonuna doğru Süper Lig maçlarında görev alma şansı elde edebilecekler. A Klasmanda yaşı ilerleyen hakemlerin ise Süper Lig maçlarında görev alma şansı oldukça azalacak.

2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle;

1

KEREM  ERAN

Süper Lig Hakemi

2

FEHİM DAYI

Süper Lig Hakemi

3

UTKU HAMAMCIOĞLU

Süper Lig Hakemi

4

MEHMET SEZENER

Süper Lig Hakemi

5

SERHAN ŞİMŞEK

Süper Lig Hakemi

6

OSMAN ÖZPAŞA

Süper Lig Hakemi

7

ALİ ÖZER

Süper Lig Hakemi

8

HÜSEYİN EYYÜPLER

Süper Lig Hakemi

9

EVREN KARADEMİR

Süper Lig Hakemi

10

MUSTAFA ÖZTUGAY

Süper Lig Hakemi

11

EMRE ÖZTAŞLI

Süper Lig Hakemi

12

HAKAN MUHTAROĞLU

Süper Lig Hakemi

13

TURGAY MİSK

Süper Lig Hakemi

14

HÜSEYİN ÖZKAN

Süper Lig Hakemi

15

HAKAN ÜNAL

Süper Lig Hakemi

16

İSFENDİYAR AÇIKSÖZ

Süper Lig Hakemi

17

ZEKAİ TÖRE

Süper Lig Hakemi

18

HALİL ERDEM CANALOĞLU

Süper Lig Yardımcı Hakem

19

MEHMET EKŞİCİ

Süper Lig Yardımcı Hakem

20

HAKAN GÖK

Süper Lig Yardımcı Hakem

21

ENGİN AKKAGÜN

Süper Lig Yardımcı Hakem

22

SERTAN ALKIN

Süper Lig Yardımcı Hakem

23

YUSUF BAKAR

Süper Lig Yardımcı Hakem

24

EMRE ÇEVİKDAL

Süper Lig Yardımcı Hakem

25

CEM ÖKSÜZOĞULLARI

Süper Lig Yardımcı Hakem

26

ALİ KARAHASAN

Süper Lig Yardımcı Hakem

27

ÖZAL ÇAĞLAYAN

Süper Lig Yardımcı Hakem

28

RECEP YAMUK

Süper Lig Yardımcı Hakem

29

İSMAİL ERCAN

A

30

ÖMER DOĞRU

A

31

AHMET ÖZKURTULUŞ

A

32

OSMAN KÜÇÜK

A

33

FERHAT TUNA

A

34

SERKAN DURMAZ

A

35

ŞAKİR AZİZOĞLU

A

36

İSMAİL EGELİ

B

37

BURAK MANDIRALI

B

38

EMİNE YARKIN

B

39

CEMAL SARI

B

40

FATİH BARDAKÇIOĞLU

B

41

HÜSEYİN ÖZAŞIK

B

42

MUSTAFA TORUN

B

43

SABRİYE ATİKOĞLU

B

44

MERT ERCAN BULUT

B

45

NECMİ BULUT

B

46

CEMAL SAKALLI

B

47

OLGUN CANİK

B

48

ABDULLAH GENÇ

B

49

MEHMET VOLKAN ÇELİK

B

50

HALİL ATLAR

C

51

İBRAHİM KATMER

C

52

YUSUF ATLAR

C

53

MEHMET ÖZKAN

C

54

ÖZALP ÜRÜNCÜOĞLU

C

55

ÇAĞIN GÖKÇE

C

56

BURAK GÖNÜLALAN

C

57

BERK BAĞRIKARA

C

58

SERKAN BAŞKAYA

C

59

MERDİ BERKE SARIGÜL

C

60

MEHMET KAZIM ÜNAL

C

61

YUSUFCAN DÖNDER

C

62

AHMET GENÇ

C

63

CENK ARAS ÖZFUTTU

C

64

BATUHAN TAYSEN

C

65

MESUT BOZLAR

C

66

KUBİLAY TOK

C

67

SAMİ ÖZENTÜRK

C

68

HÜSEYİN BAZ

C

69

ARİF MALEK

C

70

ALİ EREN ORÇAN

C

71

MURAT İZCİ

C

72

ÖMER BOR

C

73

RÜYA SAKALLI

Yardımcı Hakem

74

TAYYAR ALPDAĞ

Yardımcı Hakem

75

İRFAN ALICI

Yardımcı Hakem

76

HÜSEYİN SAÇAR

Aday

77

SERDAR GÜRPINAR

Aday

78

ÜMİT ENES GÜRLEK

Aday

79

FERDİ GÜZEL

Aday

80

AKAR KOÇ

Aday

81

CEBRİYE KUŞÇU

Aday

82

HASAN ABAY

Aday

83

BERKAY ÖRNEK

Aday

2019-2020 FUTBOL SEZONU

TERFİ SAYISI

A

Süper Lig Hakemi

10KİŞİ

B

A

5 KİŞİ

Aday

C

9 KİŞİ

B

Süper Lig Yardımcı Hakem

2 KİŞİ

C

Yardımcı Hakem

3 KİŞİ

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