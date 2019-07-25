MHK’dan yeni uygulama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.
Yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) genç hakemleri motive etmek adına yeni uygulamaya giderken Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturdu. Yeni uygulamaya göre Süper Lig maçlarında, Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakemler ağırlıkla görev alacaklar. Bu klasmandaki hakemler Süper Lig ve Birinci Lig maçlarında düdük çalacaklar.
A Klasmanda görev yapacak hakemler Birinci Lig maçlarında ve BTM Birinci Lig maçlarında görev alacaklar. Bu hakemler arasından özellikle genç hakemler, sezon sonuna doğru Süper Lig maçlarında görev alma şansı elde edebilecekler. A Klasmanda yaşı ilerleyen hakemlerin ise Süper Lig maçlarında görev alma şansı oldukça azalacak.
2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle;
|
1
|
KEREM ERAN
|
Süper Lig Hakemi
|
2
|
FEHİM DAYI
|
Süper Lig Hakemi
|
3
|
UTKU HAMAMCIOĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
4
|
MEHMET SEZENER
|
Süper Lig Hakemi
|
5
|
SERHAN ŞİMŞEK
|
Süper Lig Hakemi
|
6
|
OSMAN ÖZPAŞA
|
Süper Lig Hakemi
|
7
|
ALİ ÖZER
|
Süper Lig Hakemi
|
8
|
HÜSEYİN EYYÜPLER
|
Süper Lig Hakemi
|
9
|
EVREN KARADEMİR
|
Süper Lig Hakemi
|
10
|
MUSTAFA ÖZTUGAY
|
Süper Lig Hakemi
|
11
|
EMRE ÖZTAŞLI
|
Süper Lig Hakemi
|
12
|
HAKAN MUHTAROĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
13
|
TURGAY MİSK
|
Süper Lig Hakemi
|
14
|
HÜSEYİN ÖZKAN
|
Süper Lig Hakemi
|
15
|
HAKAN ÜNAL
|
Süper Lig Hakemi
|
16
|
İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
|
Süper Lig Hakemi
|
17
|
ZEKAİ TÖRE
|
Süper Lig Hakemi
|
18
|
HALİL ERDEM CANALOĞLU
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
19
|
MEHMET EKŞİCİ
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
20
|
HAKAN GÖK
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
21
|
ENGİN AKKAGÜN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
22
|
SERTAN ALKIN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
23
|
YUSUF BAKAR
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
24
|
EMRE ÇEVİKDAL
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
25
|
CEM ÖKSÜZOĞULLARI
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
26
|
ALİ KARAHASAN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
27
|
ÖZAL ÇAĞLAYAN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
28
|
RECEP YAMUK
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
29
|
İSMAİL ERCAN
|
A
|
30
|
ÖMER DOĞRU
|
A
|
31
|
AHMET ÖZKURTULUŞ
|
A
|
32
|
OSMAN KÜÇÜK
|
A
|
33
|
FERHAT TUNA
|
A
|
34
|
SERKAN DURMAZ
|
A
|
35
|
ŞAKİR AZİZOĞLU
|
A
|
36
|
İSMAİL EGELİ
|
B
|
37
|
BURAK MANDIRALI
|
B
|
38
|
EMİNE YARKIN
|
B
|
39
|
CEMAL SARI
|
B
|
40
|
FATİH BARDAKÇIOĞLU
|
B
|
41
|
HÜSEYİN ÖZAŞIK
|
B
|
42
|
MUSTAFA TORUN
|
B
|
43
|
SABRİYE ATİKOĞLU
|
B
|
44
|
MERT ERCAN BULUT
|
B
|
45
|
NECMİ BULUT
|
B
|
46
|
CEMAL SAKALLI
|
B
|
47
|
OLGUN CANİK
|
B
|
48
|
ABDULLAH GENÇ
|
B
|
49
|
MEHMET VOLKAN ÇELİK
|
B
|
50
|
HALİL ATLAR
|
C
|
51
|
İBRAHİM KATMER
|
C
|
52
|
YUSUF ATLAR
|
C
|
53
|
MEHMET ÖZKAN
|
C
|
54
|
ÖZALP ÜRÜNCÜOĞLU
|
C
|
55
|
ÇAĞIN GÖKÇE
|
C
|
56
|
BURAK GÖNÜLALAN
|
C
|
57
|
BERK BAĞRIKARA
|
C
|
58
|
SERKAN BAŞKAYA
|
C
|
59
|
MERDİ BERKE SARIGÜL
|
C
|
60
|
MEHMET KAZIM ÜNAL
|
C
|
61
|
YUSUFCAN DÖNDER
|
C
|
62
|
AHMET GENÇ
|
C
|
63
|
CENK ARAS ÖZFUTTU
|
C
|
64
|
BATUHAN TAYSEN
|
C
|
65
|
MESUT BOZLAR
|
C
|
66
|
KUBİLAY TOK
|
C
|
67
|
SAMİ ÖZENTÜRK
|
C
|
68
|
HÜSEYİN BAZ
|
C
|
69
|
ARİF MALEK
|
C
|
70
|
ALİ EREN ORÇAN
|
C
|
71
|
MURAT İZCİ
|
C
|
72
|
ÖMER BOR
|
C
|
73
|
RÜYA SAKALLI
|
Yardımcı Hakem
|
74
|
TAYYAR ALPDAĞ
|
Yardımcı Hakem
|
75
|
İRFAN ALICI
|
Yardımcı Hakem
|
76
|
HÜSEYİN SAÇAR
|
Aday
|
77
|
SERDAR GÜRPINAR
|
Aday
|
78
|
ÜMİT ENES GÜRLEK
|
Aday
|
79
|
FERDİ GÜZEL
|
Aday
|
80
|
AKAR KOÇ
|
Aday
|
81
|
CEBRİYE KUŞÇU
|
Aday
|
82
|
HASAN ABAY
|
Aday
|
83
|
BERKAY ÖRNEK
|
Aday
|
2019-2020 FUTBOL SEZONU
|
TERFİ SAYISI
|
A
|
Süper Lig Hakemi
|
10KİŞİ
|
B
|
A
|
5 KİŞİ
|
Aday
|
C
|
9 KİŞİ
|
B
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
2 KİŞİ
|
C
|
Yardımcı Hakem
|
3 KİŞİ