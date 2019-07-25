MHK’dan yeni uygulama

Merkez Hakem Kurulu (MHK) genç hakemleri motive etmek adına yeni uygulamaya giderken Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) genç hakemleri motive etmek adına yeni uygulamaya giderken Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturdu. Yeni uygulamaya göre Süper Lig maçlarında, Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakemler ağırlıkla görev alacaklar. Bu klasmandaki hakemler Süper Lig ve Birinci Lig maçlarında düdük çalacaklar.

A Klasmanda görev yapacak hakemler Birinci Lig maçlarında ve BTM Birinci Lig maçlarında görev alacaklar. Bu hakemler arasından özellikle genç hakemler, sezon sonuna doğru Süper Lig maçlarında görev alma şansı elde edebilecekler. A Klasmanda yaşı ilerleyen hakemlerin ise Süper Lig maçlarında görev alma şansı oldukça azalacak.

2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle;