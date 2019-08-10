MHK heyeti bilgilerini güncelliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilen 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri İstanbul Kavacık Limak Otelde yapılıyor.

Resmi açılışı dün TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açılış konuşması ile başlayan seminere Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nu (KTFF MHK) temsilen Başkan Sadık Özbilgehan, Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Atakan ve Süper Lig Hakemleri Serhan Şimşek ve Mehmet Sezener de yer alıyor.

Heyetimiz eğitim seminerlerinde bilgilerini güncellerken, TFF MHK yönetimi ile de görüş alışverişinde bulunuyor. Bu bağlamda KTFF MHK dün TFF-MHK Üyeleri; Yunus Yıldırım, Hamza Işın ve Ahmet Şahin ile biraraya gelerek sohbet etti.