Leymosun Derbisi Maunacılar'ın

K-PET Süper Lig'in açılış maçında Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği'ni, Akande'nin penaltıdan ve Tahkim Kuruluı'nun maç öncesinde aldığı kararla kadroya alınan Tom'un şutunda Emek'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla girdi

YER: Girne Mete Adanır Stadı. HAKEMLER: Fehim Dayı-Engin Akkagün-Mehmet Ekşici T.OCAĞI: İrfan-A.Özbahar-İsmet-İlker-Bilal-Yusuf(A.Saygı dk.56)-Malik-A.Coşkun-Tonbara(A.Can dk.88)-Remzi(Doğukan dk.82)-Akande DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun Can-A.Sönmez-Serhan-Emek-Çağrı-Raheem-Bayram-Lualua-Aydın(Elie dk.46)-İ.Çıdamlı(Cemal dk. 74)-Kenan(S.Saygı dk.64) Sarı Kart: Dk.30 Emek(D.T.Birliği), dk. 84 İrfan (T.Ocağı)

Futbolda 2018-2019 sezonu dün akşam tıklım tıklım dolu olan Mete Adanır Stadı’ndaki Leymosun derbisi ile başladı. Açılış maçında Maunacılar'ın takımı Türk Ocağı, Gıravatlılar'ın takımı Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla girdi.

Hakemlerin iyi bir yönetim sergiledikleri maçın ilk devresinde Türk Ocağı, Akande'nin penaltıdan ve Tom'un şutunda Emek'in kendi kalesine attığı gollerle 2 farklı öne geçerken, ikinci devrede skoru koruyup, maçı kazanmasını bildi. İlk devrede İbrahim'in arkasına kaçırdığı adamlarla Emek'in bölgesinden tehlikeli ataklar gerçekleştiren Türk Ocağı karşısında Doğan Türk Birliği, her 2 devrede de pozisyon bulmakta zorlanınca mağlubiyete razı oldu.

3. dakikada Doğan Türk Birliği takımından Emek’in uzak mesafeden vuruşunda kaleci İrfan zor da olsa direğin hemen üzerinden topu kornere atmayı başardı.

4. dakikada gerilerden atılan uzun topta Doğan Türk Birliği defansı iki T.Ocağı futbolcusunu defansın arkasına kaçırdı. Topu alan Tonbara ceza alanı içinde kaleci Dursun Cam tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Akande, T.Ocağı’nı 1-0 öne geçirdi. 20. dakikadaki T.Ocağı atağında sol taraftan İsmet’in ortasında Akande’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Doğan Türk Birliği’nden Lualua sağ taraftan ceza alanına girmeden çok sert vurdu, kale önünde yere de vuran topu kaleci İrfan kornere atarak mutlak bir golü önlemiş oldu.

40. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada gelişen T.Ocağı atağında Ali Özbahar sağ taraftan çok iyi bir top taşıdı. Ceza alanına yerden gönderdiği topa vuran Tonbara oldu. Emek’e çarpan top ağlara gidince T.Ocağı skoru 2-0 yaptı.

İkinci devrede Türk Ocağı, kontrollü oyunu tercih etti.

68. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında Emek sol taraftan iyi bir orta yaptı. Kaleci İrfan’dan önce topa Lualua vurdu. Ancak top üstten dışarı gitti.

70. dakikadaki T.Ocağı atağında A.Saygı’nın pasında Akande’nin sert şutunda kaleci Dursun Can topu güçlükle kornere attı.

77. dakikada gelişen atakta Doğan Türk Birliği takımından Selim Saygı’nın ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci İrfan çok zor da olsa iki hamlede topa sahip olurken maç da 2-0 sona erdi.