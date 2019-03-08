Kulüpler paralandı

Maliye Bakanlığının futbola ayırdığı katkının ilk bölümü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hesabına yatırılırken, federasyon da parayı kulüplere dağıttı. Kulüp başına yaklaşık 70,000 TL düşerken, kulüplerin borçlarını bu miktardan düşen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, kalan miktarı kulüp başkanlarına ödedi.
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