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Kaymaklı, Yeşilova'yı devirdi

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Kaymaklı, Yeşilova'yı devirdi
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Küçük Kaymaklı ve Merit AlsancakYeşilova dün Göçmenköy Stadında Turgay Misk'in yönettiği hazırlık karşılaşması gerçekleştirdi.

Küçük Kaymaklı, ilk devreyi Taner Bingöllü'nün golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Yusuf Özbahar ile farkı ikiye çıkaran K.Kaymaklı karşısında Merit Alsancak Yeşilova'nın tek golünü Chigozie Mbah kaydetti. Karşılaşmada Yeşilova'nın  2 topu da direkten geri geldi. Billy'nin kafa vuruşu ve Luka'nın şutunda Yeşilova direkleri geçemedi.

Küçük Kaymaklı böylelikle iki gün üst üste oynadığı iki hazırlık karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak yeni sezon öncesinde moral depoladı.

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