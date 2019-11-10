Kaplanlara, kaymaklı galibiyet

Yeşilova, Küçük Kaymaklı'yı Yasin, Mbah, Mustafa Salk ve İlyas'ın golleri ile mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Özelllikle ilk devrede etkili olan Yeşilova'da defansta emin ve Mejdi, sağ kanatta ise Memduh ve Yasin galibiyette büyük rol oynadılar. Kötü bir futbol oynayan Küçük Kaymaklı'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Hakemler: Ali Özer-Fatih Bardakçıoğlu-Engin Akagün Yeşilova: İrfan-Vakkas-Emin-Mustafa Salk-Mejdi-Burak(dk. 90 Hamis)-E. Mbah-Memduh-Yasin(dk. 73 İlyas)-Bill-Fidelis Irıa K.K.: Efe-Berkem-Talat-Bahadır-Taner-Yusuf(dk. 77 Muhammed)-Rıfat-Barkın-Paul Asare-Osita Obiekwe-Okafor Goller: DK. 10 Yasin,31 Mbah, 87 Mustafa Salk, 90 İlyas(Yeşilova)- Dk. 86 Taner(K.K.) K-Pet Süper Lig'in 9.haftasında ilk yarıyı Yasin ve Mbah’ın attığı gollerle 2-0 önde kapayan Yeşilova, ikinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul etti. 86 da Taner skoru bire düşürdü. 87 de Mustafa Salk farkı tekrar ikiye taşıdı. 90 da İlyas maçın skorunu ilan eden golü K. Kaymaklı ağlarına bıraktı 4-1 Dk. 9: Fırat’ın uzaktan sert vuruşunu kaleci Efe köşeden çıkarmasını başardı. Dk. 10: Yasin kale alanı içinde topu kaleye gönderdi, kaleci Efe topu çıkarmak istedi, top savunmaya da çarpıp ağlara gitti. 1-0 Dk. 31: Yeşilova Fidelis Irıa ile sahasından çıktı, onun gönderdiği topla hızla orta sahayı geçen Burak sol tarafındaki Mbah’a pasını verdi, Mbah sert vurdu, top ağlara gitti. 2-0 Dk. 45: Burak sağ kanattan indi, sıfırdan kale içine kesti, Yasin topa ayak koydu, direğe çarpan top dışarı gitti. Dk. 63: Bill topu kafa ile K.K. kale alanına indirdi, Burak buluştuğu topu sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci Efe güçlükle kornere attı. Dk. 86: Berkem sağ taraftan ortaladı, Taner buluştuğu topu yerden Yeşilova kalesine gönderdi, ağlara giden top gol oldu. 2-1 Dk. 87: Bill vurdu, top kaleci Efe’den döndü, Mustafa tamamladı. 3-1 Dk. 90: İlyas savunmayı çalımladı, önünü boşaltır boşaltmaz topu kaleye gönderdi. 4-1