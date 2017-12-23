Hamitköy, hasreti liderle bitirdi

Hamitköy galibiyet hasretini, lider Gönyeli’yi yenerek bitirirken, golcü Özgür, doğum gününü kutladığı günde galibiyet golünü atarak, taraftarına büyük mutluluk yaşattı

STAD: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Ozan Kel, Ahmet Özkurtuluş HAMİTKÖY: Kemal Ağrı, Salih, Ömer, Ragıp, Ender, Umut, Hüseyin Çıdamlı, Onurcan, Mahmut(Dk.64 Hasan), Özgür Ongun(Dk.90 Toykan), Hakan(Dk.83 Ardahan)

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Mehmet Barkınay, Kadir, Menteş(Dk.85 İsmet), İbrahim, Süleyman, Raif(Dk.74 Kahraman), Tacettin, Erhan(Dk.53 Velat), Coşkun, Serkan

GOL: Dk.81 Özgür Ongun(Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig 14. hafta mücadelesinde Hamitköy konuk ettiği Gönyeli’yi 81. dakikada golcü ismi Özgür Ongun’un kaydettiği golle mağlup ederek haftayı galibiyet ile tamamladı.

Hamitköy ile Gönyeli arasında Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan ve 90 dakika boyunca yüksek tempoda geçen maçı Hamitköy, kazanarak zirve yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Dk 15 Raif’in ara pasına hareketlenen Erhan’ın sağ çaprazdan plasesi az farkla dışarı gitti.

Dk 21 Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda Ragıp’ın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Dk 45 Defansın arkasına sarkan Özgür, kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Kemal topu ayaklarıyla kornere çeldi.

İkinci devrede de tempo hiç düşmedi.

Dk 55 Serkan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Kemal kornere çeldi.

Dk 61 Özgür’ün ara pasında Hakan kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Kemal topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Dk 80 Kahraman’ın ceza alanı dışından sert şutu, üst direkte patladı.

Dk 81 Hakan’ın sağdan sıfıra inip geriye çıkardığı topu Özgür, doğum gününü kutladığı günde, çok sert bir tek vuruşla ağlara göndererek skoru belirlerken, sevincini taraftarları ve oğlu Yankı’yla kutladı.