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Hamitköy'e sezon öncesi dopingi

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Hamitköy yönetim kurulu, yeni sezon öncesinde özel bir gece düzenleyerek kulübe maddi katkı sağlarken, sezonun ilk maçı öncesinde moral depolamış oldu

Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
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Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, yeni sezon öncesinde özel bir gece düzenleyerek kulübe maddi katkı sağladı.

Sınırlı sayıda davetlinin davet edildiği, Hamitköy Spor Kulübü'ndeki geceye, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk, Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, Gençler Birliği kulüp başkanı İlker Züğürt, Göçmenköy kulüp başkanı, Ersan Karataş ve iş adamları katıldılar.

Mustafa - Derviş Alkapon kardeşlerin müthiş müzikleri ile davetlilerin coştuğu gecede Hüseyin Kıral'ın sunumuyla bağış etkinliği düzenlendi. Geceye katılamayan Nicosia Grup direktörü Abdullah Uluçhan, Rasim Kırmızıgil Et Pazarı direktörü Ziver Kırmızıgil, Kale Boya direktörü Halil Onalt ve Yusuf Çocuk Ltd direktörü Oktay Çocuk'un önemli katkılarının yanı sıra davetlilerin de katkı koyduğu gecede, 50,000 TL bağış toplandı.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş gecede yaptığı konuşmada, geceye katılanlara ve kaktı koyanlara teşekkür ederken, alt yapı takımlarına da destek olan Rasim Kırmızıgil Et Pazarı direktörü Ziver Kırmızıgil'e ayrıca teşekkür etti.

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