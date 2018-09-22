Gençler birbirlerini üzmedi

Gençler Birliği ile Gençlik Gücü, düşük tempolu geçen maç sonunda 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Özellikle Gençlik Gücü, yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, geriye yaslanarak kalesinde golü görüp 1 puana razı oldu

Stad:Cumhuriyet Stadı

Hakemler:Osman Özpaşa,Mustafa Torun,Fatih Bardakcıoğl,Zekai Töre

Goller:Dk.60 Boateng,Dk.90+1 İbrahim Köse

Gençler Birliği:Ali Aydemir,Sinan Öğüt,Ousmane,Mustafa Tekpınar,Barış Dağ,Hasan Sarıoğlu(Dk.70 Cenker),Berk Kaya(Dk.65 Hasan Evren),Tacettin Köse,Uğurkan Durmaz,Varansov, İbrahim Köse

Gençlik Gücü:Mustafa Dağman,Tayfun Doğan,Mehmet Kaygısız,İltaş Keçeli,Özcan Saygı,Arif Öztürk,Ali Akbulut,Boateng,Aşkın Kavaklı,Debola,Özgür Ongün(Dk.75 Mahmut Yumuşak)

K-PET Süper Lig’de Gençler Birliği ile Gençlik Gücü arasında oynanan maçta, taraflar birer golle, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Gençlik Gücü, Boateng ile maçta öne geçerken, Gençler Birliği İbrahim Köse ile son nefeste beraberliği yakaladı.

Önemli Anlar:

Dk.13:Ali Akbulut ceza sahası dışından vuruşunda Ali Aydemir topu kornere çeldi.

Dk.25:Savunma arkasına atılan topta Özgür sol çaprazdan vurdu fakat yandan dışarı çıktı.

Dk.60:Boateng topu aldı sağa çekip vuruşunda Ali’nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu.0-1

Dk.87:Soldan Cenker’in ortasında Sinan vurdu fakat top savunmadan döndü.

Dk.90+1:Sağ kanatta Hasan’ın ortasında arka direkte İbrahim Köse tamamladı.1-1