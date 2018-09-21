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Eski başkan, futbola döndü

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Eski başkan, futbola döndü
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K-PET Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi kulübünün eski kulüp başkanı İshak Ertem, yıllar sonra futbola döndü. 1975 doğumlu İshak Yaşar Ertem, 102,027 lisans numarasıyla yeniden lisans çıkarırken, kulübüne yeniden futbolcu olarak hizmet vermeye başlayacak.

İshak Ertem, antrenör İzzet Kaçmaz’ın görev vermesi durumunda, Yeni Boğaziçi’nin Pazar günü Cemal Balses Stadı’nda Mesarya ile oynayacağı maçta görev alacak. 43 yaşındaki İshak, kulüp başkanlığından sonra Yeni Boğaziçi Master Takımı’nda aktif olarak futbol oynuyordu.

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