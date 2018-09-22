Düellonun galibi yok

Küçük Kaymaklı, Cihangir karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamazken, 1 puana duacı oldu. Cihangir, beraberliği yakaladığı maçta Ertan’la penaltıdan yararlanamayarak 3 puandan oldu. Maçta atılan 4 golü de yabancı futbolcular atarken, Kaymaklı kalecisi Raif, kurtardığı penaltı ile takımının puan almasını sağladı. Kaymaklı teknik direktörü Serhat Ertürk, oyundan atıldıktan sonra yedek kulübesi üzerinden maçı takip edip, direktif verdi

Stad: Lefkoşa ŞHT.Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran,Ahmet Özkurtuluş, Ömer Doğru

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sercan, Turgut, Taner, Hüseyin,Tuğrul (Yunus), Asare, Rıfat (Şevket),Bello, Kwame ( Ramadan)

Cihangir: Türkkan, Fırat, Salih, Ertan, Erol (Nurettin), Çağlar, Musa (Eser), Mikail, Doğan(Ergün), Emeka, Victory

Goller: 11.Dk Asare, 17.Dk Bello (K.Kaymaklı),23.Dk Victory, 57.Dk Emeka (Cihangir)

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Cihangir arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlandı. K.Kaymaklı iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Cihangir iki farklı geriye düştüğü mücadelede öne geçme fırsatını da yakaladı. Ancak Ertan penaltı vuruşundan yararlanamayınca bu fırsat ellerinin arasından kayıp gitti. Penaltı pozisyonu öncesinde K.Kaymaklı'nın Musa'nın topu eliyle aldığı yönünde yoğun itirazları oldu.

K.KAYMAKLI 2- 2CİHANGİR

11.Dk: K.Kaymaklı atağında Asare topla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 1-0 CİHANGİR

17.Dk: K.Kaymaklı atağında Asare topu sağdan ceza sahası içerisine hareketlenen Bello ile buluşturdu. Bello vuruşunda topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 2-0 CİHANGİR

23.Dk: Cihangir atağında Musa'nın pasıyla ceza sahası içerinde topla buluşan Victory düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 2-1CİHANGİR

34.Dk: K.Kaymaklı'da Rıfat'ın kullandığı köşe atışında Bahadır kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.

57.Dk: Cihangir'in sol çaprazda kazandığı frikiği kullanan Musa'nın ortasında Emeka kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 2-2 CİHANGİR

88.Dk: Cihangir atağında Musa topla ceza sahası içerisindeyken Sercan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Ertan'ın kullandığı atışta kaleci Raif gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.