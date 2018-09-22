Düellonun galibi yok

Stad: Lefkoşa ŞHT.Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Kerem Eran,Ahmet Özkurtuluş, Ömer Doğru
K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sercan, Turgut, Taner, Hüseyin,Tuğrul (Yunus), Asare, Rıfat (Şevket),Bello, Kwame ( Ramadan)
Cihangir: Türkkan, Fırat, Salih, Ertan, Erol (Nurettin), Çağlar, Musa (Eser), Mikail, Doğan(Ergün), Emeka, Victory
Goller: 11.Dk Asare, 17.Dk Bello (K.Kaymaklı),23.Dk Victory, 57.Dk Emeka (Cihangir)
Hamit SAKALLI
K-PET Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Cihangir arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlandı. K.Kaymaklı iki farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Cihangir iki farklı geriye düştüğü mücadelede öne geçme fırsatını da yakaladı. Ancak Ertan penaltı vuruşundan yararlanamayınca bu fırsat ellerinin arasından kayıp gitti. Penaltı pozisyonu öncesinde K.Kaymaklı'nın Musa'nın topu eliyle aldığı yönünde yoğun itirazları oldu.
K.KAYMAKLI 2- 2CİHANGİR
11.Dk: K.Kaymaklı atağında Asare topla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 1-0 CİHANGİR
17.Dk: K.Kaymaklı atağında Asare topu sağdan ceza sahası içerisine hareketlenen Bello ile buluşturdu. Bello vuruşunda topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 2-0 CİHANGİR
23.Dk: Cihangir atağında Musa'nın pasıyla ceza sahası içerinde topla buluşan Victory düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 2-1CİHANGİR
34.Dk: K.Kaymaklı'da Rıfat'ın kullandığı köşe atışında Bahadır kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.
57.Dk: Cihangir'in sol çaprazda kazandığı frikiği kullanan Musa'nın ortasında Emeka kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 2-2 CİHANGİR
88.Dk: Cihangir atağında Musa topla ceza sahası içerisindeyken Sercan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Ertan'ın kullandığı atışta kaleci Raif gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.