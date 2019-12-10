Cihangir ile MTG arayı açıyorlar

K-PET Süper Ligin 13. haftasında lider Cihangir ile takipçisi Mağusa Türk Gücü, maçlarını kazanırlarken, yakın takipçileri ile farkı 1 puan daha açtılar

K-PET Süper Ligin 13. haftasında lider Cihangir ile takipçisi Mağusa Türk Gücü, maçlarını kazanırlarken, yakın takipçileri ile farkı 1 puan daha açtılar

Doğan Türk Birliği’nin istikrarlı çıkışı devam ederken, haftalar sonra kazanan Türk Ocağı da yeniden zirve yarışına ortak oldu. Düşüşü süren Yenicami, sıralamada geriledi

K-PET Süper Ligin dibinde istikrarlı çıkışı devam eden Çetinkaya, haftalardan sonra son sıradan kurtulurken, Düzkaya sonunculuğa geriledi. Gençlik Gücü ve Gönyeli’nin

düşüşleri sürdü

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 16 gole ulaşırken, John Ebuka 15 golle onu takip ediyor. Kossi’nin ise 14 golü var

Haftanın Takımı: Küçük Kaymaklı

Küçük Kaymaklı, zorlu Lefke deplasmanından 3 puanla dönerken, haftalardır süren kötü gidişini sonlandırıp, kendine geldi

Haftanın Yıldızı: John Ebuka (Hamitköy)

Hamitköy’ün yıldızı John Ebuka, kritik Gönyeli maçında hat trick yaparken, diğer 2 golde de asist yaparak takımının 5 golüne de direk etki yaptı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Dedekorkut (Türk Ocağı)

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, haftalardır kazanamayan takımını kritik Düzkaya deplasmanına iyi motive ederken, müdahaleleriyle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Hamitköy - Gönyeli)

Fehim Dayı ve ekibi, kritik Hamitköy – Gönyeli maçında başarılı yönetimleri ile dikkat çektiler. Fehim Dayı, pozisyonlara yakın olurken, avantajları uygulayıp, doğru bir penaltı kararı üretti

Haftanın Kare Ası

Salih (KK)

Mehmet Uçar (TOL)

Billy (DTB)

Ndue (Cihangir)

Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Berkem (KK)

Ali (DTB)

Adil (MTG)

Oladele (Hamitköy)

Yusuf (KK)

İbrahim (Hamitköy)

Oha (TOL)

Musa (Cihangir)

Babacar (DTB)

Peter Ebi (MTG)

K-PET Süper Ligde 13. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Yenicami – BÜY, 1-1

DTB – M.A.Yeşilova, 1-0

Binatlı – Çetinkaya, 1-1

Cihangir – Göçmenköy, 5-3

Hamitköy – Gönyeli, 5-3

Düzkaya – Türk Ocağı, 1-3

Gençlik Gücü – MTG, 0-3

Lefke – K.Kaymaklı, 0-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu





K-PET Süper Ligde 14. hafta programı şöyle;

13 ARALIK CUMA, SAAT 19:00

BÜY - Binatlı,Üner Berkalp Stadı

14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

MTG – Düzkaya, Canbulat Stadı

K.Kaymaklı - Yenicami Şht Hüseyin Ruso Stadı

Göçmenköy - Hamitköy Atatürk Stadı

M.A.Yeşilova - Lefke, Orhan Dural Stadı

15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Gönyeli - DTB, Gönyeli Stadı

Çetinkaya - Gençlik Gücü, Atatürk Stadı

Türk Ocağı - Cihangir, Mete Adanır Stadı