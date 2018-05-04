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Başakşehir son dakikada yıkıldı

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Başakşehir son dakikada yıkıldı
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Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak altın değerinde 2 puan kaybetti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede Medipol Başakşehir, 14. dakikada Riad Bajic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Volkan Babacan'ın kendi kalesine attığı golle Sivasspor 1-1 eşitliği yakaladı.

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mossoro, maçında 37 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı. Mücadelenin 90+3. dakikasında Arda Turan da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 66, Demir Grup Sivasspor da 48 puana yükseldi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Ligde gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanına gidecek. Demir Grup Sivasspor Alanyaspor'u konuk edecek.

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