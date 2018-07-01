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Akova, süper defans hedefinde

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Akova, süper defans hedefinde
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Yeni sezonda K-Pet Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyecek olan Akova transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Mesarya'nın transfer etmek istediği golcü İrfan'ı takımda kalması için ikna etmeye çalışan Akova, Süper Lig'de forma giyen 2 tecrübeli defans futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Akova, Çetinkaya'dan Abbas Osum ile serbest transfer hakkı bulunan Gençler Birliği kaptanı Emir Dolu'yu transfer etmek isteyen Akova, girişimlerini sürdürüyor. Kalesine de takviye yapmak isteyen Akova, Mustafa Dağman'ı transferinde büyük yol kat etti.

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