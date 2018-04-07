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Cumhurbaşkanlığı’nda misafir edildiler

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Cumhurbaşkanlığı’nda misafir edildiler
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Otistik ve down sendromlu özel çocuklarla özel gençler Cumhurbaşkanlığı’nda misafir edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mıstafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından öğle yemeğinde ağırlanan özel çocuk ve gençlere eğitimcileri ve velileri eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı da Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinliğe katılıp, çocuk ve gençlerle bir araya geldi ve birlikte şarkı söyledi.

Gelişim farklılığı gösteren özel bireylerin toplumsal görünürlüğü ve özel durumlarına toplumsal farkındalığın yükseltilmesi için geçtiğimiz günlerde Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlenmişti.
 

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