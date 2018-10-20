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“Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliği ara bölgede yapıldı

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“Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliği ara bölgede yapıldı
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Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasiler ve sivil toplum örgütleri Kıbrıs sorununu ve çözüm sürecine nasıl katkı koyacağını konuşuyor.
Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN bugün Ledra Palas Otel yanındaki Chateau Status’ta  “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliği düzenledi.
Sabah başlayan etkinlikte Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas ile İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, her iki toplumun siyasi partilerinin başkan veya yetkilileri konuştu. 
Verilen aranın ardından söz sırası sendika başkanları ve yetkililerine geçti.  Konuşmaların tamamlanmasıyla hazırlanan ortak deklarasyon imzalanacak.

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