“Tasarruf mevduatı sigorta primleri indirilmeli”

Bankalar Birliği, tasarruf mevduatı sigorta primlerinin Güney Kıbrıs, Türkiye ve AB düzeyine indirilmesi için yasal değişiklik yapılması gerektiğini belirtti

Bankalar Birliği genel kurulunda tahsili geciken alacaklar konusunda tedbir alınma çağrısı yapıldı, kaynak maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği vurgulandı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) yıllık olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Girne Merit Park Otel’de geçtiğimiz Cuma günü yapılan, Divan Başkanlığını Bülent Berkay yardımcılığını Serdar Eldemir katiplikleri Özcan Tekgümüş ve Çağatay Karip’in yürüttüğü olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporu, 2017 yılına ait Bilanco Gelir/Gider Hesapları, Denetçiler Raporu, 2018 Yılı Bütçe Önerisi okunarak oybirliği ile onaylandı. Genel Kurul çalışmaları,dış murakıp atanması ve yeni döneme ilişkin üyelerin dilek ve temennilerini dile getirmesi ile tamamlandı.

Divan Başkanı Bülent Berkay, yaptığı kısa açılış konuşmasında çalışmaları için Birlik yönetim kuruluna ve Genel Sekreter’e teşekkür ederek, bankalar açısından özellikle icra işlemleri, tasarruf mevduatı sigorta primleri ve KKTC Kalkınma Bankası tahvilleriyle ilgili konulardaki beklentilerin devam ettiğini vurguladı.

KKBB olağan genel kurulunda konuşan Birlik Başkanı Olgun Önal, bankaların geçmiş yıllardan gelen sorunlarının giderilmesi ve kaynak maliyetlerinin mümkün olduğunca düşürülmesi için girişimlerin devam ettiğini, bu çerçevede önemli bir maliyet unsuru olan tasarruf mevduatı sigorta primlerinin G.Kıbrıs, Türkiye ve AB’de düzeyine indirilmesi için yasal değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Alternatif olarak yürürlükteki mevzuatın tadil edilerek sigorta ettirilen mevduat tutarına esas prim ödemesi uygulamasına geçilmesi gerektiğini aktaran Önal bu yönde başlattıkları girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Bankaların kaynak maliyetlerini etkileyen disponibilite tutma zorunluluğu ve munzam karşılık oranları ile banka serbest mevduatlarına Merkez Bankasınca ödenen faiz oranları gibi konularda Birlik olarak yapılan önerilerin Merkez Bankası ile yapılan görüşme ve toplantılarda ele alındığını anlatan Önal, bu fonlara halihazırda uygulanan faiz oranlarının yeterli olmadığını vurgulayarak faiz oranlarının daha gerçekçi bir şekilde ve ekonomik/finansal konjonktüre göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Yasa gereği zorunlu olarak alınan Kalkınma Bankası tahvilleri konusunun bankalar için kanayan yara olmaya devam ettiğini ifade eden Birlik Başkanı, Kalkınma Bankası kaynaklarının %70’inin bankalarca alınan ve dispo işlevi dahi olmayan tahvillerden sağlandığını buna karşın 2016 yılı itibarıyla 487 milyon TL’lik kredi stokunun 281 milyon TL’sinin, yani %57’sinin tahsilinde sıkıntılı olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üst düzey yönetimi ile yakın geçmişte görüşülerek, tahvillere ödenen faiz oranlarının piyasa gerçeklerine uygun olarak belirlenmesi dahil bankalardan yasa marifetiyle ucuz kaynak tedarik etme yerine alternatif fonlama metotlarının gündeme alınmasının istendiğini anlatan Önal, birliğin bu konuların takipçisi olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tahsili gecikmiş alacaklarda özellikle icrayla ilgili sorunların devam ettiğini, Kredi Garanti Fonu’nun daha verimli çalışması için mevcut bürokratik işlemlerin azaltılması gerektiğini belirten Önal vergi mevzuatı çerçevesinde vergisini muntazam ödeyen ve ülkede ödenen vergiler toplamında en büyük paya sahip olan bankaların, vergisini ödemeyen kurumlara ödeme yapmaları yönünde teşvik olsun diye tanınan %5’lik indirim uygulamasından muaf tutulmalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını ve bunun eşitlik prensibine aykırı olduğunu vurgulayarak konuyla ilgili dava açma yönüne dahi gidilebileceğini bildirdi.