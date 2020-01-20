Güçlü ABD verileri, küresel çapta doların değer kazanmasına neden oldu

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değimencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- ABD’de Cuma günü açıklanan güçlü veriler, doların haftayı güçlenerek tamamlamasına neden oldu.
- ABD’de konut faizlerinin düşmesi ile konut başlangıçlarının Aralık ayından 13 yılın zirvesine ulaştığın gösteren veri, ekonomik aktivitenin de ısınmaya başladığı yönünde algılandı.
- Öte yandan, 18 aydır devam eden ticaret savaşları, hem ABD hem Çin hem de dünyanın genelinde ticarete sekte vurmasına rağmen, üretime yönelik Cuma günü ABD’de açıklanan veri, morallerin toparladı.
- Dolar, EUR karşısında, seneye başladığı 1,1240 seviyesine nazaran 1,1085 seviyesine kadar güçlenirken, Japon Yen’i karşısında da 110 seviyesine aşarak son 8 ayın zirvesine yükseldi.
- Güçlü ABD verileri ardından 29 Ocak 2020 tarihinde yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek FED’den herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor (hatta faizlerin sabit tutulacağına %85 ; 0,25 artırılacağına ise %15 ihtimal veriliyor).
- Bugün ABD’de piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı konumunda olacak. Çin’de ise yeni yılın yaklaşması ile hacimlerin giderek düşmeye başladığını görüyoruz. Bu haftanın veri takvimi oldukça yoğun görünüyor. Avrupa ve Japonya merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.
- İçerde ise, geride bıraktığımız hafta faiz indirimine giderek peş peşe son 5 toplantıda 1275 baz puan faiz indiren TCMB ardından, beklentimize paralel USD/TRY kuru bir ayın en düşük seviyesi olan 5,84'ü test etmiş, lakin bu seviyelerde kalıcı olamadı.
- Faiz kararı ardından, TL’nin enflasyon ve stopajdan arındırılmış bir şekilde yatırımcısına reel bir getiri sunamaması tartışılırken, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, TCMB’nin faiz kararının bankanın kredibilitesine yönelik soru işaret yarattığını belirtti.
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