YDK’dan 109 öğrenciye burs hakkı

Yakın Doğu Koleji Giriş Sınavı yapıldı. Hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500 TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 21 öğrenci almaya hak kazandı. Bunun yanında toplam 109 öğrenciye burs verildi

Yakın Doğu Koleji, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 21 öğrenci almaya hak kazandı. Bunun yanında 15 öğrenci tam burs, 34 öğrenci yarım burs ve 39 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 109 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürlüğünden gerekli bilgiler alınabilir.

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 24 Mayıs 2019 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 14 Haziran 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt esnasında, ilkokul tamamlama belgesi, 1 adet doğum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Bankası’na 500 TL ön kayıt ücreti (Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri hariç) ve eğitim harcının da bir kısmı olan 1750 TL (Dr. Suat Günsel Bursu alanlar hariç) yatırılıp, dekontlarıyla birlikte Yakın Doğu Koleji sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

ARHAN MEHMET KAVUKLU

ERALP SUNİSİOĞLULARI

HASAN DOLMACI

ARİF TOROSLU

DORUK YAPRAHİ

ELMAZ ERYAMAN

İZEM IŞIK

METE DEMİR

ALP KAAN ÇAKIROĞLU

ECE ILGIN OYGUCU

FATMA BETMEZOĞLU

GÜLDEREN ÖZERAL

KEMAL ÖZBİLEN

MELİS TALUĞ

BERK TEZAY

DOĞA HÜSAM

DORUK GENÇ

EFE EREN

ENVER SERAKINCI RASMUSSEN

HÜSEYİN BAŞARAN

İLAYDA SAYINER



Tam Eğitim Bursu Alanlar

AHMET SAÇAR

BERKSU DALCI

DOĞUKAN DORAK

KEREM TÜRKAY TOPÇU

MELEK BARDAK

SALAHİ HÜDAOĞLU

YİĞİTHAN DÖNMEZ

ZEKİ ZEKİCAN

BORA ERİN

ÇAĞRI KONTİ

EYLÜL ERSOY

NEHİR YAKULA

AZRA ÇAYLI

MEHMET MARGİLİLİ

NERİMAN AKGÜN



Yarım Eğitim Bursu Alanlar

AYBERK BERKSOY

ELA DOĞRAMACIOĞLU

IŞIL MUTALİP

SONER KANSEL

SU KATRANCIOĞLU

YAĞMUR KUZU

YAĞMUR YAKULA

DOĞA ÖZÇELİK

ELVİN ULAŞ

GÜLTEN GAZİTEPE

İBRAHİM UÇAR

İPEK ÖZKAN

POYRAZ TÜTER

SELİN ÇORUHLU

TOYA GÖKER

ZÜBEYİR EFE YÜCE

ALİ GENÇ

BARKIN ÇAVUŞOĞLU

BURAK ALİ UÇAR

DEMİR CAN

İREM ÖZKADER

MELİSA YUMURTACIOĞLU

ÜMİT UYSAL

AHMET ÇATAL

ARHAN YATMAN

ASYA NUR ULUCA

AYŞE BERKSAN

BİSEM EYLÜL NASİBOĞLU

EROL AKFERT

HAVVA NUR GÜRKAYNAK

NERMİN EVİRGEN

ÖDÜL ÖZDEN

ÖMER FARUK YILDIRIM

SUDENAZ ATAHAN



Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar