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Müzeden mücevherler çalındı

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Katar kraliyet ailesinin sergilenen mücevherleri çalındı

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Müzeden mücevherler çalındı
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Katar kraliyet ailesi El Tani'nin İtalya'nın Venedik kentinde bir sarayda sergilenen bazı mücevherleri çalındı.

 

İtalya'da Venedik Emniyet Müdürü Vito Gagliardi, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, Dükler Sarayı'ndaki "Babürlülerin ve Mihracelerin Hazinesi" sergisinde yer alan El Tani koleksiyonuna ait bir broş ile bir çift küpenin, serginin son günündeki kalabalığı fırsat bilen hırsızlarca çalındığını belirtti.

 

Alarmın devreye girmesiyle polisin derhal müdahale ettiğini ancak hırsızların kaçtığını kaydeden Gagliardi, çalınan mücevherler eşsiz olduğu için satışa sunulmalarının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.

 

Hırsızların çaldığı altın, platin ve elmastan broş ile küpenin değerinin milyonlarca euro olduğu tahmin ediliyor.

 

İtalya'nın Venedik kentindeki sergi, 16-20. yüzyıllardan kalma yüzlerce değerli taş ve mücevheri bir araya getirmişti.

 

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