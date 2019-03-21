Michigan Gölü buz tuttu

ABD'nin en büyük 5 gölünden biri olan Michigan Gölü, tamamen buz tuttu. Çözünmeye başlayan buz kütlesi milyonlarca parçaya bölündü.

ABD'nin kuzeyinde yer alan Mackinac Boğazı ile Huron Gölü'ne bağlanan Michigan Gölü’nün kuzey kısmı yılda yaklaşık 4 ay neredeyse tamamen donuyor.

58 bin kilometrekarelik devasa göl, baharın başlangıcıyla çözülmeye başladığı şu günlerde buzun altında hareket eden su kütlesi nedeniyle parçalara ayrılarak görsel bir şölen sunuyor.

Havaların ısınmasıyla hızla erimeye başlayan göldeki su, buz tabakasını yüzeye doğru itiyor. Böylece ortaya büyüleyici manzaralar çıkıyor.

ABD Sahil Güvenlik ekibi, South Haven iskelesinden görülen manzaraya karşı halkı uyardı. Vatandaşlardan göle yaklaşmamaları istendi.

“Hiçbir buz, özellikle yılın bu döneminde güvenli değildir” uyarısında bulunan yetkililer, gölün bu aylarda yüzde 56’sının buzla kaplı olduğunu bildirdi.