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Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 40'a yükseldi

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Japonya, hafta sonu ülkeyi vuran ve son yılların en şiddetli tayfunlarından biri olarak gösterilen Hagibis Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu da netleşmeye başladı.

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 40'a yükseldi
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 Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları, toprak kaymaları ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği açıklandı.

17 KAYIP, 189 YARALI

17 KAYIP, 189 YARALI

17 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Tayfun sırasında yaralananların sayısı 189'a çıkarken sel sularının tamamen çekilmesiyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

İKİ GÜNDE REKOR YAĞIŞ

İKİ GÜNDE REKOR YAĞIŞ

Japonya Meteoroloji Ajansı, Nagano, Fukushima, Niigata ve Iwata eyaletleri başta olmak üzere bazı kesimlerin, yıllık yağış oranının yüzde 40'ını yalnızca iki günde aldığını açıkladı. 

21 AKARSU YATAĞINDA ÇÖKME

21 AKARSU YATAĞINDA ÇÖKME

Aşırı yağış nedeniyle Tokyo'nun kuzeybatısındaki Nagano Eyaletindeki Chikuma Nehri dahil 21 akarsu yatağında çökme rapor edildi. Akarsu yakınlarındaki bazı yerleşim yerleri ise çamurla kaplandı.


 

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarıyla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sele teslim olan bölgelerdeki suların mümkün olan en kısa zamanda tahliye edilmesi için yetkililere tüm gerekli ekipmanlarla birlikte seferberlik çağrısı yaptığını açıkladı.

100 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

100 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

"İnsanları kurtarmak en önemli önceliğimiz" diyen Abe, "Polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Öz Savunma Kuvvetlerinden 110 bini aşkın personel arama kurtarma operasyonlarına katılıyor. Çalışmalar gece boyunca da devam ediyor" şeklinde konuştu.


 

YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Meteoroloji Ajansı bugün öğleden sonra Japonya genelinde yoğun yağış beklendiği uyarısında bulundu.

 

YENİ SU BASKINI TEHDİDİ

Tayfun sırasında birçok nehirde su seviyesinin yükseldiğini ve taşkınlar yaşandığını hatırlatan yetkililer, akarsu yakınlarında yaşayan bölge sakinlerini olası yeni su baskınlarına karşı tetikte olmaya çağırdı.

Yoğun yağış beklentisi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının yavaşlayabileceği belirtildi.

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