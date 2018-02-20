Favoriler kazandı

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 14’üncü hafta maçlarında Minareliköy, Dikmen Gençlik Merkezi, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND, rakiplerini mağlup ettiler

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.  

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü hafta maçlarında Minareliköy, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND, rakiplerini mağlup etti.

Lig lideri LEGEND, konuk ettiği Yenicami’yi 10-6 yenerek puanını 35’e yükseltti. İkinci sıradaki DİGEM, Lefkoşa Spor Birliği’ni deplasmanda 14-2 yenerek lideri takibe devam etti.

Zirveden uzaklaşmak istemeyen Gönyeli Avcılık Atıcılık, Vadili Darts Derneği’ni 11-5 mağlup etti ve üçüncü sıradaki yerini korudu.  Haftanın en çekişmeli maçı Dağyolu-Minareliköy arasında oynandı. Minareliköy rakibini 9-7 yendi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Dağyolu-Minareliköy:7-9

Lefkoşa Spor B.-DİGEM:2-14

LEGEND-Yenicami:10-6

Gönyeli Av.At.-Vadili Darts D.:11-5

Güzelyurt Darts B. (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU   

TAKIMLAR                          O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.LEGEND                    13     11     2       0       140   68     35     72

2.DİGEM                      13     11     0       2       144   64     33     80

3.Gönyeli Av.At.          13     8       3       2       118   90     27     28

4.Minareliköy               14     7       2       5       115   109   23     6

5.Güzelyurt Darts Birliği        13     5       3       5       111   97     18     14

6.Dağyolu                   13     5       3       5       101   107   18     -6

7.Yenicami                             14     4       1       9       99     125   13     -26

8.Vadili Darts Derneği  13     1       0       12     71     137   3       -66

9.Lefkoşa Spor Birliği   14     1       0       13     61     163   3       -102

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