Favoriler kazandı

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 14’üncü hafta maçlarında Minareliköy, Dikmen Gençlik Merkezi, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND, rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü hafta maçlarında Minareliköy, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND, rakiplerini mağlup etti.

Lig lideri LEGEND, konuk ettiği Yenicami’yi 10-6 yenerek puanını 35’e yükseltti. İkinci sıradaki DİGEM, Lefkoşa Spor Birliği’ni deplasmanda 14-2 yenerek lideri takibe devam etti.

Zirveden uzaklaşmak istemeyen Gönyeli Avcılık Atıcılık, Vadili Darts Derneği’ni 11-5 mağlup etti ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Haftanın en çekişmeli maçı Dağyolu-Minareliköy arasında oynandı. Minareliköy rakibini 9-7 yendi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Dağyolu-Minareliköy:7-9

Lefkoşa Spor B.-DİGEM:2-14

LEGEND-Yenicami:10-6

Gönyeli Av.At.-Vadili Darts D.:11-5

Güzelyurt Darts B. (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.LEGEND 13 11 2 0 140 68 35 72

2.DİGEM 13 11 0 2 144 64 33 80

3.Gönyeli Av.At. 13 8 3 2 118 90 27 28

4.Minareliköy 14 7 2 5 115 109 23 6

5.Güzelyurt Darts Birliği 13 5 3 5 111 97 18 14

6.Dağyolu 13 5 3 5 101 107 18 -6

7.Yenicami 14 4 1 9 99 125 13 -26

8.Vadili Darts Derneği 13 1 0 12 71 137 3 -66

9.Lefkoşa Spor Birliği 14 1 0 13 61 163 3 -102