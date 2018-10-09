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Kapı stoperi olarak kullanılan taştan servet kazanacak

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Kapı stoperi olarak kullanılan taş servet değerinde bir meteor çıktı. Uzmanlar meteorun değerinin 100 bin dolar olduğunu belirtti.

Kapı stoperi olarak kullanılan taştan servet kazanacak
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ABD’nin Michigan eyaletinde oldukça ilginç bir olay gerçekleşti. Bölgede yaşayan bir adamın kapı stoperi olarak kullandığı taş servet değerinde bir meteor çıktı. 

1988 yılında bir arkadaşı tarafından hediye edilen taşın 100 bin dolar (yaklaşık 610 bin TL) değerinde olduğu belirtiliyor. 

Bir süre bu hediyeyi evinde kapı stoperi olarak kullanan ABD’li adam ufak çaplı bir araştırmadan sonra taşın gerçek değerini öğrendi. 

Michigan Üniversitesi çalışanları tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu meteorun yüzde 88 demir, yüzde 12 nikel barındırdığı ortaya çıktı. 

Konuyla ilgili ABD basınına konuşan Dr Sirbescu, “Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en değerli obje” yorumunda bulundu.

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