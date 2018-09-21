Triatletlerimizin Alanya’da hedefleri kürsü

Hasan İLKER

Alanya’da 28.’si düzenlenecek Alanya Triatlonu, Triatlon Avrupa Kupası ve Turkiye Triatlon Federasyonu şampiyonası final ayağına puan verecek. Sprint ve olimpik mesafeler, elitler olimpik mesafe ve paratriahlon (engelliler için triatlon) kategorilerinde yarışların yapılacağı yarışa, 4 triatletimiz katılacak. Tüfekçi Spor Kulübü’nden 3, Aspava Spor Kulübü’nden 1 triatlet katılacak. Tuğcan Özkızan ve Ersun Hasan, Berkay Ramiz ve Murat Mehrübeoğlu, Avrupa ve Türkiye’nin önemli triatletlerine karşı podyum hedefiyle yarışacaklar.