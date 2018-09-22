Polisiye olaylar

Lefkoşa'da huzur operasyonu... Güzelyurt'ta sahte dolar... Lefkoşa'da çek sahteleme... Ercan ve Mağusa'da uyuşturucu... KKTC2ye kanunsuz giriş...

LEFKOŞA’DA HUZUR OPERASYONU… KUMARHANELERDE 22 KİŞİYE, TRAFİKTE 210 SÜRÜCÜYE İŞLEM

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün akşam asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve kumarhaneler kontrol edildi.

Kontroller kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 870 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 210 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

GÜZELYURT’TA TEDAVÜLE SAHTE 100’LÜK ABD DOLARI SÜRÜLDÜ

POLİS DOLARLARI BANKAYA YATIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHSI TUTUKLADI, VATANDAŞI DİKKATLİ OLMASI İÇİN UYARDI

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (T.A.K.): Güzelyurt’ta tedavüle sahte 100’lük ABD Doları sürüldü. Polis vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili yazptığı açıklamada, dün, saat 10.00 sıralarında, isminin baş harfleri E.P. olan 36 yaşındaki erkek şahsın toplam sekiz adet sahte 100’lük ABD dolarını, İş Bankası Güzelyurt şubesinde bulunan hesdabına yatırmak amacıyla görevli memura vererek tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirten Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre sahte dolarların seri numaraları şöyle:

“LG 73541288 B, HG 47407041 A, AL 34721966 L, CL 31546830 L, AL 34721939 L, HG 47407042 A, AL 34721941 L ve HB 31478962 B.”

Açıklamada vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunularak şöyle denildi:

“Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘100’lük ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.”

AKARYAKIT BORCUNA KARŞILIK 483 BİN 500 TL TURARINDA 12 ÇEK YAPRAĞI SAHTELEYEN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlediği 483 bin 500 TL tutarındaki 12 adet sahte çeki borcuna karşılık Haspolat’ta faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna veren İ.A. (E-34) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İ.A., 2018 yılı içinde gerçekleşen olayda, Halk Bankası Adana şubesi ve Garanti Bankası Diyarbakır Şubesine ait toplam 12 çek yaprağını sahteledi.

ERCAN VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU…2 TUTUKLU

Öte yandan dün saat 10.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC'ye giriş yapan B.E.Ç.’ye (E-23) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ele geçirilen maddeye polis tarafından el konulurken, B.E.Ç. tutuklandı.

Gazimağusa’da dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonrasında S.R.A.’nın (E-27) aracında yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

KKTC KARASULARINA KANUNSUZ GİRİŞ YAPAN 5 ŞAHIS TUTUKLANDI

Batıda, Koruçam Burnunun 7.5 deniz mili açığında, Yunanistan bandralı bir gemi ile KKTC karasularına izinsiz giren Mısır uyruklu 5 şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu gemi, izinsiz balık avlanılırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, söz konusu gemi Sahil Güvenlik ekiplerince Girne Limanına çekildi.