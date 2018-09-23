Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu

Çayırova'daki evinden Pazartesi günü ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Veysel Coşkun için arama çalışmaları dün de devam ederken, Kaplıca-Mersinlik arasında kayalıklarda kıyafet, ayakkabı ve ayakkabının içinde ise şarjı bitmek üzere olan bir cep telefonu bulundu Yapılan aramalarda bulunan kıyafetlerden yaklaşık 1 kilometre uzağında deniz kenarında cürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulunurken, cesedin Coşkun’a ait olup olmadığı teşhis edilemedi

Gamze PİR BAYKUR

Çayırova'daki evinden Pzartesi günü ayrılan ve kendisinden 6 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Veysel Coşkun için arama çalışmaları dün de devam etti. Coşkun'un telefon sinyalinin Kaplıca-Mersinlik arasında tespit edilmesi üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler arama çalışmaları konu bölgede yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarına Veysel Coşkun’un ailesi de katıldı.

KIYAFETLER VE TELEFONU BULUNDU...

Dün sabah Kaplıca-Mersinlik arasında balık avlamaya gelen bir vatandaş deniz kenarındaki kayalıklar altında dürülmüş şekilde kıyafet, ayakkabı ve ayakkabının içinde ise şarjı bitmek üzere olan bir cep telefonu buldu. Coşkun’un ailesi kıyafet ile cep telefonunun oğulları Veysel Coşkun’a ait olduğunu teşhis etti. Veysel Coşkun'un annesi kıyafetlerin bulunması üzerine fenalık geçirdi.

DENİZ KENARINDA CESET BULUNDU...

Veysel Coşkun’u arama çalışmaları sırasında ise saat 12.00 sıralarında, kıyafetlerin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzağında deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. Çürümeye yüz tutmuş cesedi teşhis için Veysel Coşkun'un akrabasına ve yakın arkadaşına gösterildi ancak cesedin Coşkun’a ait olup olmadığı teşhis edilemedi. Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz olay yerine gelerek ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir cebir, darp, delici-kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu belirtilirken ceset otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesede bugün otopsi yapılacağı ve kimlik tespiti için DNA örneği alınacağı öğrenildi.