Lefkoşa’da sokak ortasında magandalık

Lefkoşa'da Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar adlı kişiler, park halinde bulunan Hasan Diker’e ait araca zarar verdikten sonra bir işyerine girip oradaki televizyonu kırdılar

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sokak ortasında önce araca sonra televizyona hasar veren zanlılar Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis zanlı Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın Kasti Hasar, Ciddi darp ve Tecavüzkâr alet taşımak suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, 12.01.2020 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinin ön kısmında Lefkoşa sakinleri Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon aracın ön motor kapağına elleri ile vurup hasar vermelerine müteakip kendilerini uyaran Hasan Diker'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, hemen akabinde yeniden saat 21.55 raddelerinde olay yerine geri dönen Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın konu iş yerine ait Grunding marka 50 inç televizyonu ellerinde tutmakta oldukları kemer ile kasten vurup kırarak hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tüm sanıklar aynı gün derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, meselenin yeni olup olay anında orada olan görgü tanıklarının tespit edilip ifadelerinin alınması gerekmekte olduğunu ayrıca hasara uğratılan araç ve televizyon ile ilgili henüz değer tespiti yapılamadığını anlattı. Polis, bölgede incelenmesi gereken kamera kayıtları mevcut olmakla beraber kamera kayıtlarının incelenmesinin devam ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.