Kara para mı aklıyordu?

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada 64 bin 300 dolar nakit para bulunan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Chıdebere Ageonu Eze kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada 64 bin 300 dolar nakit para bulunan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Chıdebere Ageonu Eze kara para aklama suçlamasıyla dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis, önceki gün zanlının Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartman dairesinde narkotik ekipleri tarafından arama yapıldığını, aramada zanlıya ait 64 bin 300 dolar bulunduğunu ve zanlının kara para aklama şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının 8 Mayıs 2018 tarihinde 47 bin 600 dolar değerinde Range Rover araba satın aldığını kaydeden polis, parayla ilgili izahat istendiğinde ise zanlının ABD’de yaşayan kardeşi tarafından harcaması için kendisine bu paranın gönderildiği beyanında bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını ifade ederek 3 gün süre istedi.Mahkeme kabul etti.